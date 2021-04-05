第一現場曝！李義祥「悠哉閒晃」冷眼看乘客逃生　照片拍到一堆人

記者黃宥寧、許宥孺、林昱萱／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日遭從邊坡滑落的工程車撞上，釀成50死202傷的重大傷亡。不過，有乘客爆料指稱，脫困之後正好看到工程負責人李義祥站在山坡上往下看的畫面，而其反應看起來還相當淡定，誇張的畫面曝光之後，讓民眾都感到相當憤怒。

▲李義祥當下到處閒晃。（圖／民眾提供、記者許宥孺翻攝）

事故發生之後，李義祥原先以50萬交保，但經花蓮高分院發回重裁後，花蓮地院4日晚間裁定將其收押，而在此之前，李義祥在自家住處外哽咽朗讀聲明，其內容提到自己會負起責任、不會逃避等語。不過，在事故發生當下，卻有民眾拍到穿著藍色上衣的李義祥，在事發現場悠哉閒晃，甚至還大喇喇地經過當時正在受訪的民眾身後。

▲李義祥在事故地點閒晃。（圖／記者許宥孺翻攝）

李義祥對於前方發生的慘劇宛若事不關己，而這幾張照片曝光之後，更加讓人不滿，從其畫面中可見，其態度看上去相當冷漠，與事後哽咽念聲明的模樣判若兩人。回顧當下種種照片，該乘客不禁質疑，為什麼台鐵對外宣稱「是工地主任一個人去現場巡邏工地、移動工程車，沒拉手煞車」導致憾事？那照片中站在邊坡上的這些人是誰？

這起事故發生在2日上午9時28分，適逢連假第一天，不少人正準備返鄉、外出遊玩，沒想到在行經隧道時，遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，其中又以7、8節車廂最為嚴重，畫面相當怵目驚心，也讓人特別哀痛。另外，目前統計死亡人數為50人、受傷人數202人。

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