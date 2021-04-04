太魯閣屍袋流出血水！醫「創傷症候群」：洗臉很多次，仍聞到味道

▲太魯閣號出軌釀嚴重死傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺、林昱萱／花蓮報導

太魯閣號408次2日上午發生重大事故，釀成多人死傷的慘劇，而花蓮縣消防局救護大隊大隊長、特搜隊教官、同時也是醫師的吳坤佶就表示，有些醫師的症候群是，他臉洗了很多次，他還是會聞到那樣的味道。

吳坤佶表示，「因為幫檢察官檢查所有的屍塊，所有的大體都是我幫忙拉開屍袋，這樣太累了，大家都累壞了，11點多到7點多才吃飯，每一個屍袋打開都要翻來翻去，有的人他們也不太敢，檢警也不太敢，只有我們這些醫護人員，屍袋有的破掉，從裡面流血、流水，要把那個臉做一個比較初步的鑑識，有一個屍袋太近，弄出來的味道太強，我真的沒辦法，跑去外面。」

▲吳坤佶表示，有醫生洗了很多次臉，卻還是聞到味道。（圖／記者吳奕靖攝）

吳坤佶提到，「像我們有心理諮詢醫師，有些人的症候群是她臉洗了很多次，她還是會聞到那樣的味道，嗅覺、視覺、觸覺，因為你摸過了，那個感覺還在、記憶還在，就會有症狀，這個必須要心理諮商去處理，慢慢地自己癒合。壓力創傷症候群，那會一直覺得那個狀況還存在，他還沒離開那個狀況，好像隨時旁邊有怎樣，不是回到我們的日常滾滾紅塵裡面。」

另外，目前統計死亡人數為51人、受傷人數200人、目前住院者45人、其中外籍人士死亡3人、受傷4人、在隧道仍有5節車廂未拖出。