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快訊／高雄台29線甲仙路段嚴重車禍！男駕駛身亡　6人送醫搶救

▲台29線車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲因撞擊力道猛烈，轎車撞向路旁山壁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

清明連假最後一天高雄台29線高雄甲仙路段發生一起嚴重車禍，一輛從杉林駛入甲仙的轎車與對向一輛來的休旅車碰撞，因撞擊力猛烈，黑灰色轎車撞向路旁山壁，車頭嚴重受損，秦姓駕駛救出時已經失去呼吸心跳送醫不治；另輛休旅車撞向路旁護欄，車上6人受傷都送往醫院治療。

▲台29線車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲休旅車車頭也嚴重毀損     。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄台29線高雄甲仙路段5日上午7時發生一起嚴重車禍，一名53歲秦姓男子駕駛自小客行經甲仙區台29線41.5K至41K南往北方向路段，不明原因跨越路中行車方向線，擦撞對向由38歲許姓駕駛所駕駛的休旅式自小客，因撞擊力過於猛烈，發生碰撞後轎車撞向路旁山壁，車頭嚴重受損，橫躺在路邊，不幸的是，車上的秦姓駕駛救出時已經失去呼吸心跳；另輛休旅車則撞向路旁護欄，所幸沒有衝入邊坡。

▲台29線車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台29線車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方初步調查，轎車上只有秦姓男子一人，沒有其他乘客，送醫後於8時33分宣告死亡，另輛休旅車許姓駕駛車上共6人都有受傷情況，意識清楚，也分別被送往旗山及義大醫院治療；雙方都無酒駕情事，車禍事故發生原因，有待進一步調查釐清。

11:11更新：秦姓駕駛送醫後宣告不治。

時間對我們來說完全沒用！

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