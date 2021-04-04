台中賓士女酒駕撞機車　車沒停直接開去醫院等傷者

▲賓士車女駕駛酒駕變換車道，擦撞機車後竟開離現場。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

廖姓女子4日凌晨吃完燒酒雞，早上開白色賓士車走台灣大道，從快車道右切慢車道時，疑未禮讓直行車輛，與同向直行的機車碰撞，造成曹姓騎士受傷。廖女竟未停車，直接將車開到醫院，等傷者到醫院後再向警方坦承是她肇事。警方經酒測確認廖女超標，將依公共危險等罪嫌函送法辦。

第六警分局今天早上8點左右獲報，西屯區台灣大道四段、工業區一路口發生一起汽、機車車禍。警方立刻趕到現場，發現一輛機車倒地，25歲機車騎士曹姓男子受到輕傷，卻不見另一方車輛。

▲▼賓士車擦撞機車後，還波及停路旁2輛機車。（圖／民眾提供）

現場民眾向警方表示，一輛白色賓士車跟機車撞上後，機車連帶撞倒停路邊兩輛機車，騎士倒地。賓士車沒停下繼續往前走，原以為是要靠邊停車，哪知道車就直接開走。

員警先確認曹男傷勢，陪同前往中港澄清醫院治療，肇事賓士車30歲廖姓女駕駛竟然也在醫院內，並主動關心受傷的曹男。廖女才說，她當下有報警，就先到醫院等候，要關心傷者。

警方對雙方酒測，排除曹男酒駕，但廖女竟酒精濃度超標。廖女才坦承說，她事故前在西區跟友人吃燒酒雞，今天凌晨3點離開，但對於3點到事發中間5個小時去哪，則沒交代。

警方表示，經現場採證後，初判事發當時，雙方行駛台灣大道往龍井方向，賓士從快車道切換到慢車道時，與同向直行在慢車道的機車碰撞。將依公共危險罪、肇事逃逸罪嫌將廖女函送偵辦，並釐清肇事原因。

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