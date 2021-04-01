「謎路人」主唱小賀浮屍高雄愛河　檢警相驗死因出爐！

▲樂團主唱小賀陳屍愛河，檢警相驗結果出爐。（圖／翻攝小賀IG）

記者洪靖宜／高雄報導

獨立樂團「謎路人」（Way of Puzzle）主唱「小賀」賀柏穎3天前才在大港開唱演出，但沒想到結束後就此失聯，3月31日被發現漂浮在愛河上，明顯死亡。目前小賀遺體停放在殯儀館內，今(1日)檢方前往相驗，檢方相驗後認定死亡原因是溺水死亡。

▲愛河畔邊還留有摺好的衣物及帽子鞋子 。（圖／記者吳世龍攝）

高市消防局3月31日中午12時許接獲報案，稱有名男子上身赤裸、漂浮在愛河上，全身僵硬已無生命跡象。搜救人員趕抵現場後，立刻將人打撈上岸，但男子已全身僵硬、明顯死亡，而搜救人員還在現場發現有摺好的衣物、鞋子及帽子擺放在一旁椅子上。事後經過指認，死者竟是獨立樂團「謎路人」主唱小賀。

檢方1日中午前往相驗，小賀母親也抵達現場，數度哭到癱軟，需要旁人攙扶，更不斷嘶喊：「媽媽的心肝寶貝」，令人聽了鼻酸，檢方表示，相驗後認定死亡原因是溺水死亡，排除他殺可能。

其實「謎路人」日前才在大港開唱中演出，許多台灣的樂迷都集合在南部共襄盛舉，沒想到才結束幾天就傳出憾事，樂團謎路人在臉書粉專發文，公開了主唱小賀的死訊，更坦言接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，沒想到該名死者就是小賀本人，悲傷的消息曝光後，留給大批歌迷無限惋惜。

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