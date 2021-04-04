BMW逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒臥血泊...傷重不治

▲張姓騎士傷重不治。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義縣「阿婆灣」是許多重機族的熱愛路線之一，然而，該路段卻時常發生車禍。昨（3）日下午4時許，一輛黑色小客車為了超車，直直撞上對向的張姓騎士；張姓騎士當時來不及閃避，直接摔跌在地，最終送醫急救傷重不治。而針對該車禍案，警方目前仍在深入調查釐清中。

有網友在臉書社團「大埔阿婆灣追焦分享區」上貼出車禍照片，沉重呼籲「生命可貴！平安才是唯一回家的路！」留言處有目擊者指出，當時因為前方卡車開較慢，所以前方一輛黑色BMW轎車便跨越單黃線超車，結果導致對向的重機騎士來不及閃避，直接迎面撞上，摔跌在地後翻滾一圈半，倒臥在血泊中。

嘉義縣警察局中埔分局指出，該輛黑色轎車因超車，與同向的營業曳引車及對向的2台普通重機發生車禍，造成一名張姓機車騎士送醫急救傷重不治；目前警方仍在深入調查相關肇事原因及釐清責任。

警方呼籲，用路人務必遵守「道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，並隨時注意車前狀況」，同時保持安全間距，以避免交通事故的發生。

車禍畫面曝光後，不少網友都氣憤表示，「根本在殺人」、「這是在開什麼東西？傻眼」、「這是蓄意謀殺了吧」、「這種超車方式簡直要騎士的命」、「無視他人生命一直往前衝」。