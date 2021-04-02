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社會 社會焦點 保障人權

未兩段左轉「遭賣菜車撞死」！67歲送報生兼差養家　清晨上工慘亡

▲高雄一名送報員未依規定左轉，被貨車給撞上，當場沒生命跡象。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄一名送報員未依規定左轉，與貨車發生碰撞，當場沒生命跡象。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山區澄清路與中山西路口發生一起死亡車禍，一部載滿菜的小貨車駕駛正要前往菜市場工作，沒想到卻在途中，遇一部沒有待轉、直接左轉的機車，剎車不及當場撞上，機車騎士急救後宣告不治。喪命的送報員已經67歲，平時從事零售業，因為家庭經濟不佳，凌晨還兼送報，沒想到卻遇上死劫。

▲高雄一名送報員未依規定左轉，被貨車給撞上，當場沒生命跡象。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲送報生機車被卡在貨車底盤之下。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這起車禍發生在2日凌晨4時31分，高雄鳳山區澄清路與中山西路口，楊姓貨車駕駛由南往北直行時，遇上曾姓機車騎士，機車騎士未依規定兩段式左轉直接左轉進中山西路，雙方發生嚴重碰撞，機車騎士受嚴重撞擊，當場沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院急救，但於6時12分宣告不治，四肢多處擦傷，致命傷為創傷性休克。

▲高雄一名送報員未依規定左轉，被貨車給撞上，當場沒生命跡象。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲送報生機車被卡在貨車底盤之下。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，34歲的蔡姓貨車駕駛，是要載菜到本館路上的市場販售，他供稱，當時天色昏暗，視線不佳，看到機車闖出來後就已經來不及煞車，發生此憾事也相當自責。至於死亡的曾姓機車騎士，已經67歲還是相當勤奮送報，就是因為他家中經濟狀況不佳，因此清晨兼職送報，平常還有零售業的工作，平時與太太兩人同住，不過因太太生病所以無法工作，他為家中經濟支柱，雖有2個兒子但未同住，兒子得知消息立刻趕往現場，情緒也都相當難過。

而小貨車駕駛經過酒測，確定沒有酒駕，但是否超速還要鑑定調查，完整詳細車禍原因還有待警方釐清。

時間對我們來說完全沒用！

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