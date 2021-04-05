太魯閣「事故前7分鐘」關鍵畫面曝　工程車疑車門沒關！

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵太魯閣408班次在花蓮大清水隧道前發生嚴重意外，台中一名童姓騎士在環島時，拍到事故發生前的關鍵一幕。童先生9點19分拍攝了一張照片，21分再度拍攝，兩張照片都可見「工程車原地不動」，不過放大照片來看，會發現車門疑似是開著的，讓人不禁好奇在火車撞上工程車前的7分鐘，到底發生了什麼事。

根據《TVBS》報導，童先生騎機車環島時，正巧經過蘇花公路171.1公里處，因為想拍火車，便停下來等了約10分鐘的時間，然而卻遲遲不見火車通過，所以他便隨手拍下兩張照片就離開，怎料7分鐘後，意外竟發生了。

依照台鐵初步調查，2日9點整工程車就已停到工務所前面，13分有一輛自強號通過。童男拍攝的兩張照片時間分別於19分及21分，當時「工程車原地不動」，因此，台鐵原先從自強號通過來算的關鍵15分鐘就能縮短為「關鍵7分鐘」。

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▲工程車Google街景照被翻出。（圖／翻攝自PTT）

日前有網友找到工程車出事前的照片，若與童男所拍攝的照片做比對，會發現車門疑似是開著的。不過，在這關鍵7分鐘內，除了工地主任李義祥外，目前尚無法得知是否有其他人動過工程車。

至於車輪的方向，因為照片的解析度不高，所以很難判斷到底是朝向樹叢還是朝向左邊的下坡路段。此外，若站在童男拍照的蘇花公路171.1公里處，會發現工務所前方雖有坡度，但其實沒有很陡，車子理應不會滑落，不過要是駕駛方向盤沒有回正就熄火、車輪朝左，且沒有拉手煞車，確實就有可能滑下去。

童先生事後也表示，離開現場後，當天中午用餐就看到新聞了，他心想，如果再多等7分鐘，可能就能幫忙還原現場了。

*影片由《TVBS新聞》提供