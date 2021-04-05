獨／太魯閣50死　達賴喇嘛致函蔡英文：深感哀傷如同切身之痛

▲達賴喇嘛致函蔡英文慰問台鐵事故，向台灣人民表示哀悼之意。（印度達蘭薩拉達賴喇嘛尊者辦公室提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者郭世賢／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日遭從邊坡滑落的工程車撞上，釀成50死202傷的重大傷亡，是台鐵近50年來死傷最嚴重事故。西藏精神領袖達賴喇嘛得知後，3日致函總統蔡英文表達慰問，並向遇難台灣人民表示哀悼之意，獻上祈願。

在台鐵重大事故發生後，達賴喇嘛尊者在信函中他表示，聞訊2日一列車在花蓮附近出軌而造成事故，導致至少50人喪失性命，並有多人受傷，「我對此事深感哀傷」。

▲達賴喇嘛致函蔡英文慰問台鐵事故。（印度達蘭薩拉達賴喇嘛尊者辦公室提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

達賴喇嘛尊者說，我想對您、失去摯愛家人的家庭以及受此不幸事件影響的人們獻上哀悼之意。我向來覺得台灣人民與我非常親近，當此等事件發生時，就好像災難同時降臨在我們所有人身上一般。

對此，總統府發言人張惇涵4日表示，蔡英文感謝達賴喇嘛對台灣的關心與祈福，祈願宗教的力量能夠撫慰傷痛。

▲達賴喇嘛尊者。（印度達蘭薩拉達賴喇嘛尊者辦公室提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

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