「被誤認李義祥同夥」！他看照片傻眼：我也是乘客　曬車票打臉

▲有被拍到民眾跳出來喊冤，自己不是工人，是乘客。（圖／民眾授權提供）

記者許凱彰／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次2日撞上從邊坡滑落的工程車，釀成50死200傷。有乘客在網上爆料，脫困後，拍到工程負責人李義祥站在山坡上查看，直指李義祥「不只一個人」，還有身旁一群人。對此，就有畫面當事人跳出來喊冤，「我不是他（李義祥）的員工，我也是乘客」。

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▲被誤認為工人，他曬車票打臉。（圖／家屬提供）

有網友在PTT八卦版問到，李義祥休息完發現工程車不見，會是什麼反應？不料一名乘客現身回文，稱他是第一節車廂的乘客，事故發生時間是9點28分，而他9點49分脫困後拍下現場照片，卻意外拍到李義祥和另一人在山坡上向下查看。

不過，有畫面中的人曬出該班408次車票，跳出來喊冤，當天從樹林上車，打算要回花蓮豐濱掃墓，坐在最後一節車廂，發生出軌事故後因為自己沒什麼傷勢，就自己下了火車、上了邊坡，結果被其他以為是第一時間下車的乘客「誤認為工人（李義祥同夥）」。

針對案件，花蓮地檢署檢察長俞秀端上午證實當下「非僅李義祥一人」在現場，並呼籲民眾若有在現場拍攝照片，或知道在場人士姓名，請跟花蓮地檢署連絡。檢察長的說法也打臉了李義祥稱「一人巡視工地」的說法。