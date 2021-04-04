　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW阿婆灣逆殺騎士畫面曝！男駕駛奪命竟是「有人超車就跟著逆向」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義阿婆灣3日下午4時許，陳姓26歲駕駛所駕駛的黑色小客車為了超車，直直撞上對向的35歲張姓騎士，張姓騎士也因為來不及閃避，直接摔跌在地，頭破血流滿地，最終送醫急救傷重不治。有民眾將車超車影片PO上網，只見肇事黑色轎車一路逆向，對向2騎士無處閃躲，硬生生像保齡球一樣被撞倒撞飛，誇張地開車行徑，讓網友直呼車禍畫面曝光後，不少網友都氣憤表示，「根本在殺人」、「這是在開什麼東西？傻眼」、「這是蓄意謀殺了吧」、「這種超車方式簡直要騎士的命」、「無視他人生命一直往前衝」。

▲重機騎士上阿婆灣遭逆向BMW撞死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲重機騎士上阿婆灣遭逆向BMW撞死。（圖／記者翁伊森翻攝）

有網友在臉書社團「記者爆料網」上貼出陳男超車影片，只見肇事陳男疑似當時因為前方卡車開較慢，所以前方一白色車輛逆向往前開，他就開著自己的黑色BMW轎車隨後跟著跨越單黃線超車，結果導致對向的重機騎士來不及閃避，直接迎面撞上，摔跌在地後翻滾一圈半，倒臥在血泊中。

▲重機騎士上阿婆灣遭逆向BMW撞死。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣警察局中埔分局指出，BMW男駕駛供稱，因為看到有人超車就跟著逆向，因而與同向的營業聯結車車及對向的2台普通重機發生車禍，造成一名張姓機車騎士送醫急救傷重不治，。

警方呼籲，用路人務必遵守「道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，並隨時注意車前狀況」，同時保持安全間距，以避免交通事故的發生。

敷完浮出粉刺，輕鬆清乾淨

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

心疼50死！日本人一張紙條「我們來報恩的」　百盒蛋包飯送救難員

獨／李義祥一人巡工地？乘客曝光5張證據照　戳破「山坡一堆人」

21歲少尉陳品全遺體腫脹　爸帶軍服到殯儀館「兒子穿不上」

太魯閣號門椅夾人！4車超暖工程師拚命救　外套沾染旅客鮮血

太魯閣號事故搶通拚今「移除第5節車廂」　林佳龍：最快4月底通車

莒光換票太魯閣遇死劫！蔡哲珊父靈堂忍淚痛罵「台鐵真的太爛了」

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

心疼50死！日本人一張紙條「我們來報恩的」　百盒蛋包飯送救難員

獨／李義祥一人巡工地？乘客曝光5張證據照　戳破「山坡一堆人」

21歲少尉陳品全遺體腫脹　爸帶軍服到殯儀館「兒子穿不上」

太魯閣號門椅夾人！4車超暖工程師拚命救　外套沾染旅客鮮血

太魯閣號事故搶通拚今「移除第5節車廂」　林佳龍：最快4月底通車

莒光換票太魯閣遇死劫！蔡哲珊父靈堂忍淚痛罵「台鐵真的太爛了」

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

社會熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

門椅夾人！4車超暖工程師拚命救

從重傷嬤手中接過　暖心醫隧道中緊抱2歲童

醫還原救難現場！驚見籃球大頭顱：腦漿還在流

早餐店闆娘遊花蓮遇死劫！警開道送2亡者北返　

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

更多熱門

相關新聞

獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」

獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」

「義祥工業社」的工程車2日滑落邊坡，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命；工程負責人李義祥不僅被起底有民進黨背景，曾擔任過民進黨花蓮縣黨部黨代表，過去諸多不良紀錄也一ㄧ被揭露。

即／撤回50萬交保　李義祥重裁收押

即／撤回50萬交保　李義祥重裁收押

女獸醫罹難！陳父批：1條命只值1萬元？

女獸醫罹難！陳父批：1條命只值1萬元？

「慰留林佳龍真好意思」　趙少康轟：蘇貞昌一起下台都不為過

「慰留林佳龍真好意思」　趙少康轟：蘇貞昌一起下台都不為過

獨／布農孝子罹難　病父哭到脫水住院

獨／布農孝子罹難　病父哭到脫水住院

關鍵字：

阿婆灣逆向影音

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面