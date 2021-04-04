BMW阿婆灣逆殺騎士畫面曝！男駕駛奪命竟是「有人超車就跟著逆向」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義阿婆灣3日下午4時許，陳姓26歲駕駛所駕駛的黑色小客車為了超車，直直撞上對向的35歲張姓騎士，張姓騎士也因為來不及閃避，直接摔跌在地，頭破血流滿地，最終送醫急救傷重不治。有民眾將車超車影片PO上網，只見肇事黑色轎車一路逆向，對向2騎士無處閃躲，硬生生像保齡球一樣被撞倒撞飛，誇張地開車行徑，讓網友直呼車禍畫面曝光後，不少網友都氣憤表示，「根本在殺人」、「這是在開什麼東西？傻眼」、「這是蓄意謀殺了吧」、「這種超車方式簡直要騎士的命」、「無視他人生命一直往前衝」。

▲重機騎士上阿婆灣遭逆向BMW撞死。（圖／記者翁伊森翻攝）

有網友在臉書社團「記者爆料網」上貼出陳男超車影片，只見肇事陳男疑似當時因為前方卡車開較慢，所以前方一白色車輛逆向往前開，他就開著自己的黑色BMW轎車隨後跟著跨越單黃線超車，結果導致對向的重機騎士來不及閃避，直接迎面撞上，摔跌在地後翻滾一圈半，倒臥在血泊中。

嘉義縣警察局中埔分局指出，BMW男駕駛供稱，因為看到有人超車就跟著逆向，因而與同向的營業聯結車車及對向的2台普通重機發生車禍，造成一名張姓機車騎士送醫急救傷重不治，。

警方呼籲，用路人務必遵守「道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，並隨時注意車前狀況」，同時保持安全間距，以避免交通事故的發生。

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