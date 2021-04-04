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社會 社會焦點 保障人權

女獸醫太魯閣罹難！陳父痛斥：1條命只值1萬元？「是一隻貓狗嗎」

記者邱茀濱／綜合報導

台鐵408車次太魯閣號日前發生重大傷亡事故，造成50人死亡，其中台北恩亞動物醫院30歲女獸醫陳盈靜也不幸罹難，遺體於今（4）日上午運回台東市立殯儀館，家屬看見愛女瞬間潰堤。陳父忍不住痛批包商竟以50萬元交保，一條人命只值1萬元嗎？「把人當作什麼？1隻貓或1隻狗嗎？」

陳盈靜的父母在靈堂忍不住痛哭，其中父親悲憤表示，「人家說坐火車比較安全，但開車都回到家了，坐火車的竟回不來！」他認為此次重大事故不只是司機的問題，政府和包商都要承擔相同的責任。

▲30歲女獸醫太魯閣罹難！　生前「養胖口炎貓」收編2喵善舉惹哭網。（圖／翻攝自Facebook／恩亞動物醫院）

▲30歲女獸醫太魯閣罹難！。（圖／翻攝自Facebook／恩亞動物醫院，下同）

針對肇事包商李義祥僅以50萬元交保，陳父痛斥「難道1條人命只值1萬元？」那麼多人死掉，50萬元就交保了，把人當作什麼，「1隻貓或1隻狗嗎？」

陳母則在一旁哭訴，她還這麼年輕，為什麼會發生這種事，「我一個女兒就沒有了！」為了要回來掃墓，一條命都沒了，誰再敢坐那個火車啦！心真的好痛，「那麼棒的女兒就沒了，我要怎麼過啦！」

今年30歲的獸醫師陳盈靜，畢業於國立中興大學獸醫學系，曾任台東心語動物醫院，曾經創下8小時內替30隻貓、20隻狗結紮的記錄。恩亞動物醫院院長蔡依津文中表示「靜醫師是一位非常溫暖且值得信任的人」，在動物醫院任職期間共領養了2隻米克斯貓，對她來說靜醫師不僅是同事，更是她看重和珍惜的摯友，讓她深刻體會「痛失英才」這句話的涵義。

太魯閣號408次2日上午遭到滑落邊坡的工程車撞上，釀成多人死傷的慘劇，而該肇事車輛所屬的義祥工業社負責人李義祥原先被裁定50萬元交保，但經檢方抗告後，花蓮高分院裁定撤銷，發回重裁，而經花蓮地院於4日晚間8時許重裁李義祥羈押禁見。庭長黃鴻達表示，李涉犯過失致死罪情節重大，有煙滅證據、勾串共犯或證人疑慮，羈押2個月。

▲30歲女獸醫太魯閣罹難！　生前「養胖口炎貓」收編2喵善舉惹哭網。（圖／翻攝自Facebook／恩亞動物醫院）

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