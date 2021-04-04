快訊／撤回50萬交保重裁出爐！「李義祥收押禁見」今晚解送看守所

記者黃彥傑、陳以昇、林昱萱、許力方／花蓮報導

太魯閣號408次2日上午撞上滑落邊坡的工程車，釀成多人死傷的慘劇，而該肇事車輛所屬的義祥工業社負責人李義祥原先被裁定50萬元交保，但經檢方抗告後，花蓮高分院裁定撤銷，發回重裁，而經花蓮地院於4日晚間8時許重裁李義祥羈押禁見。庭長黃鴻達表示，李涉犯過失致死罪情節重大，有煙滅證據、勾串共犯或證人疑慮，羈押2個月。

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

律師何俊賢表示，李義祥的心情跟之前一樣，不會感覺失望，「這是他要面對的事」，面對收押會難過嗎？他轉述，李義祥很遺憾也有歉意，在法庭上沒有抗辯，僅是「釐清事實而已。」至於裁定結果後續還會再跟被告和家屬討論。

▲律師何俊賢表示將和家屬、被告討論裁定結果。（圖／記者黃彥傑攝）



▲花蓮地院重裁李義祥收押禁見。（圖／記者黃彥傑攝）



這起重大事故發生在2日上午9時28分，適逢連假第一天，不少人正準備返鄉、外出遊玩，沒想到在行經隧道時，遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，釀成50人死亡、200人受傷的慘劇，其中又以7、8節車廂最為嚴重，畫面相當怵目驚心，也讓人特別哀痛。

另外，李義祥稍早發表聲明時，也數度哽咽並鞠躬道歉，而他表示，「本人在今年清明連假期間,造成台鐵太魯閣號408次列車發生極為嚴重的交通事故，導致民眾傷亡及社會高度關切，本人對此深表懊悔，並致上最深的歉意！」

另外，他也提到，「本人必定會配合檢警單位調查偵辦作業，負起應負的責任，絕不推卸！最後，本人再次致上最誠摯的歉意。」

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