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十大Emoji表情符號「用法老派？」　2000名英國Z世代認證這項是冠軍

▲外國調研機構針對英國Z世代進行調查，選出十大「老派」的表情符號。（圖／記者周姈姈攝）

▲外國調研機構針對英國Z世代進行調查，選出十大「老派」的表情符號。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

表情符號是網路對話中不可或缺的一環，不過調研機構Perspectus Global近期公佈一項調查，2000名英國Z世代票選出十大表情符號屬於老派用法；其中，以「大拇指按讚」的Emoji符號名列第一，這也成為判斷用戶是否為「年輕人」的指標之一。

現代人常使用表情符號來加強文句中的情緒，同時也透露出用戶的特質，包括年紀、家庭與社經背景與個人風格；依據外媒「Metro」報導，調研機構Perspectus Global近期針對16歲至24歲的英國Z世代對於表情符號的使用，藉以了解世代間的文化差異。

▲年齡層最大的55歲以上使用者，最愛使用的表情符號為「比讚的大拇指」。（圖／記者范家宏攝）

▲英國Z世代認為，年齡層偏大的用戶最愛使用的表情符號為「按讚的大拇指」。（圖／資料照）

依據Perspectus Global的調查結果，英國Z世代認為以下十款表情符號的使用顯得老派：以大姆指按讚的圖案排名冠軍，紅色愛心名列亞軍，OK手勢則排名季軍；排名第四至第十名者包括：打勾、大便、哭臉、以雙手掩目的猴子、拍手、紅唇與鬼臉，都被視為是「老派」表情符號。

現代人使用表情符號的場合，不僅限在和親朋好友透過社群軟體聊天的時候，在商業行銷上的社群操作也常常使用，一個小小的表情符號看似無關緊要，不過其實它所隱含的次文化訊息，也會進一步影響受眾對於公司或品牌的看法，提醒用戶們在使用時要多上心。

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