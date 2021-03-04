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iOS 14.5「表情符號」圖庫更新！火燒心、糊裡糊塗引果粉共鳴

我們想讓你知道…新增的emoji好實用！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

蘋果推出了iOS 14.5 developer beta 2 ，這次最受矚目的是新增了多款表情符號，包括「火燒心」、「受傷的心」、「留鬍子的女人」、「留鬍子的人」等！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

另外還有「嘆氣」、「雲深不知處」、「糊裡糊塗」等可愛表情，讓使用者選擇emoji時有更多豐富選擇與樂趣！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

情侶間愛用的接吻和情侶愛心的 emoji， 現在也可以調整膚色！另外，情侶接吻和情侶愛心的emoji 也有了「中性、男男、女女和男女」的多元選項，更與時代並進了！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

另外還有幾款表情符號的設計更新也很有趣，例如頭戴式耳機的圖案現在變成蘋果最新重點商品「AirPods Max」，而攀岩的表情符號，其中的攀岩者紛紛都戴起了安全帽，還有針筒emoji的樣式也做了改變！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

各種可愛的emoji更新釋出，好期待iOS14.5正式版的登場啊！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網iPhoneApple表情符號

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