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查看老公iPhone！妻見「Emoji符號」綠炸　網驚可疑...1關鍵風向轉了

▲▼Emoji常用符號（圖／記者曾筠淇攝）

▲Emoji前六排是常用符號！（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名女網友查看男友手機FB、LINE時，都沒發現任何出軌紀錄，怎料偷情證據竟在蝦皮裡發現！最近一名人妻則透露，眼尖發現老公手機的Emoji都是愛心表情，而這些符號她卻不曾收過，老公也完全狀況外，解釋「不知道為什麼跑出來」，文章曝光後，掀起網友兩派論戰。

一名女網友在論壇《Dcard》玻璃心表示，最近查看老公手機時，無意間發現鍵盤上常用Emoji，並不是常常對她使用的符號，頓時讓她頭冒綠光，也氣得盤問老公一事，「你對誰使用？」

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聞言，老公頻頻否認使用這些Emoji符號，也一頭霧水回應，「不知道為什麼跑出來。」不死心之下，原PO查手機對話紀錄，確實也沒有任何符號出現，但原PO仍有不安全感，內心不禁猜疑「或許對話紀錄被刪掉了吧。」

▲▼老公iphone emoji的常用圖示不是對我用（圖／翻攝Dcard）

▲原PO認為不單純！（圖／翻攝Dcard）

對此，原PO也求問過來人看法，「沒用表情符號，難道會自己跑出來嗎？」文章貼出後，底下網友也驚呼，「妳好會抓，這招要學起來，這常用Emoji應該沒什麼好辯解的」、「他這些都蠻特別的耶，很難是預設的推薦，但也有可能他很少在用Emoji，之前只要用過一次就出現在這了」、「我覺得有些男生好像不會太常用表情符號」、「之前是在賴的常用貼圖發現過」、「太多愛心了，滿可疑」。

另有網友查看自己手機後，跳出來幫老公說話，可能是系統預設，「說實話我覺得妳想太多了哈哈，除了愛心以外，我都沒用過，請問為什麼會出現那個國旗」、「去看了一下自己的Emoji，常用裡面有4/3我都不常用耶，是不是除了常用的幾個，其他是為了填滿常用空間的呀」、「常用總共有六排Emoji，四排都沒點過」。

▼不少網友實測，也發現不曾用的符號，也出現在前六排！（圖／翻攝Dcard）

▲▼老公iphone emoji的常用圖示不是對我用（圖／翻攝Dcard）

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