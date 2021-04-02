@@不能亡！老公常用@@、Orz　她嫌棄「年代久遠」：只接受QQ

▲不少人傳訊息會用貼圖、表情符號及顏文字表達心情。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人傳訊息的時候，會以「顏文字」來表達情緒，像是代表哈哈大笑的「XD」等等。但就有一位女網友在臉書《爆怨2公社》貼文，抱怨她老公使用的顏文字「年代久遠」，「都已經2021年了！」並說有年代感一點的她只能接受「QQ」。貼文意外引爆熱論，不少人只能紛紛在底下留言「@@怎麼了嗎？」

這位女網友文中貼出一張LINE截圖，只見男方傳來「等等想睡覺了@@」的訊息，讓她直呼「無法理解，不知道為什麼那麼愛用這個年代久遠的表情符號。」不過偶爾用就算了，因為原PO老公實在太常用「@@」，讓她不禁直嘆，「都已經2021年了。」她也爆料，好幾次還出現「Orz」或是「QQ」，「QQ我還能接受的範圍，畢竟現在的人還是會用QQ，例如：幫Q」。

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▲原PO看到「@@」直呼很有年代感。（圖／翻攝自爆怨2公社）

有趣的是，貼文意外引發千人留言熱論，就有網友跟原PO想法一致，「我也覺得用@@很low，但我有一個朋友常常用。」還有一群網友忍不住tag友人「你也是」、「講你啦！幾年代了還在-.-」、「你比較喜歡用 = =」、「我也會用= =，覺得很貼切欸！」

另外，也有人解釋或為@@喊冤，「我就LKK啊！所以只會用QQ、XD這些年代久遠的表情符號，不行嗎？Q_Q」、「@@不能亡」、「習慣問題啦！以前智障型手機沒有顏文字，都要靠符號拼起來」、「我也偶爾還是會用，覺得直接又可愛，為什麼2021年不能用@@？」、「所以『@@』惹到誰了？@@」。