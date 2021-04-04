快訊／第4節車廂「吊出來了」！軌道鋪鋼板後拖離

▲太魯閣號第四節車廂進行拖出作業。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，現場人員預計今（4）日將第4、5車廂拖離隧道，截至下午4點19分止，仍只拖出第4節車廂的一半，過程中也有許多行李由現場警察一一拿出。而傍晚6點左右將第4節車廂吊出隧道。

台鐵太魯閣號事故今已進入第3天，預計今將進行第4、5車廂拖離隧道作業，稍早1時許，檢察官在第4節車廂前發現肇事工程車行車紀錄器的第1片記憶卡，接著下午進行拖離過程中，警察也陸續從車廂內拿出行李，由於撞擊力太大，零件、乘客物品四散，因此搜救人員以塑膠袋裝袋整理。

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另外，土木技師公會拱祥生下午受訪時說明此次疏失，第一、可能是西正線在做明隧道工程時，僅關注西正線的施工，疏忽西正線施工一切作為是否影響東正線的安危，第二、至少要有施工圍籬，光施工圍籬還不夠，斜坡上可能會有人員、車輛出入，即便車輛沒停在那，也有可能滑落邊坡的問題。

▲408次太魯閣號第四節車廂拖出。

▲警察從車廂中取出行李。

拱祥生認為，最好在圍籬旁邊要設置所謂的「紐澤西護欄」，可防止車輛衝撞，再來是，臨時便道鋪面的摩擦係數加強，兩點改善後，即使你不應該在這邊停車，也不至於滑落到東正線，造成這麼大傷害。

台鐵代理局長祈文中也說明，今採用兩部吊車加上兩部滑輪並配合柴電機車及搶修車輛同時作業，將第四車從隧道內拖離到隧道口，將車廂復軌送到軌道上，檢察官也進行過最後的相驗跟採證，結束後就會將第四車放到軌道上，以柴電機車拖到核能站。