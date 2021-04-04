都是大眾運輸！北捷穩定「台鐵卻常出包」　網揭1關鍵：不能比

▲台北捷運。（示意圖／記者季相儒攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台鐵太魯閣408班次在花蓮大清水隧道發生出軌意外，雖外界多認為主因為從邊坡滑落的工程車，但也有少部分網友覺得台鐵仍要負一些責任。一名網友就發文表示，同樣都是大眾交通運輸工具，為何北捷品質這麼好，台鐵卻常常出包？貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友指出關鍵，直言「不能比！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「北捷這麼好，台鐵這麼爛，為啥」為題發文，提到北捷的品質很好，不但乾淨、安全，且還幾乎不誤點；反觀台鐵，縱使這次出軌意外與其並無直接關聯，但先前也曾出包，為何同樣都是大眾交通運輸工具，兩者卻相差甚遠？

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▲台鐵區間車。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，不少網友都回應，「北捷車班固定啊，又沒有不同車種」、「地理跟時間都是差別吧」、「你這樣去比，對台鐵很不公平，北捷的車同樣的速度，又慢」、「撇除車種複雜跟亂闖軌道造成的誤點，台鐵的問題還是一堆，人力不足、車子被操爛」、「北捷不可能有人開車掉到軌道吧」、「北捷營運的環境相較台鐵單純很多，里程短、車種單純、專有路權不易被入侵」。

也有網友回文指出，北捷跟台鐵其實「完全不能比」，以北捷來說，車站、設備和車輛都算新，且還會定期更新；但台鐵則不然，站多、軌道長，車輛還是分年度更新，有些小站更是多年不整修，所以兩者才會有一定程度上的差別。