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捍衛港區國安法　港警務處官員批美「有侵略性DNA」

▲▼香港警務處副處長郭蔭庶 。（圖／翻攝 彭博社）

▲香港警務處副處長郭蔭庶 。（圖／翻攝 彭博社）

記者任以芳／綜合報導

香港警務處副處長郭蔭庶3月31日接受彭博社記者史蒂芬·英格爾（Stephen Engle）採訪，談及《香港國安法》、國家安全等議題。他直批美國就是有侵略性DNA，並且表示港人不應以身試法，試探《香港國安法》的紅線，整段採訪十分嗆辣。

據陸媒《觀察者》引述彭博社報導稱，記者英格爾問什麼行為算違反《香港國安法》？郭蔭庶表示，這是個錯誤的問題。 「不要以身試法，這很簡單。 一個正常理智的態度是，我怎樣才能成為一個負責任的公民？ 只要確保我為這個地方的整體和諧、和平和安全做出貢獻就可以了。 」

▲▼香港反送中,尖沙咀,究警暴。（圖／路透社）

▲香港反送中抗議。（圖／路透社）

郭蔭庶強調，「市民不應反其道而行，讓我看看我可以走多遠，我幾乎可以觸摸紅線，但你不能碰我...... 這不是我們想要維護香港安定的方式。 」

英格爾繼續提問，一些法律界人士和西方國家政府批評《香港國安法》法律條文模糊，目的是監禁反對派人士。對此，郭蔭庶指出，「香港警方逮捕違法者是必要，因為香港面對國家安全的緊逼威脅，包括拜登政府對有關官員施加的所謂制裁。」

郭蔭庶進一步指出，「地球上有一些國家，有咄咄逼人的侵略性DNA。」當時，英格爾還特地向郭蔭庶確認重問，「你說的是美國？」 郭蔭庶回應「沒錯，我說的就是美國。 我想他們的目的也很清楚了，就是打壓中國的發展，這是一個公開的秘密（open secret）。」 

根據港媒報導指出，反送中抗議時期，香港一哥鄧炳強接任警務處處長，當時帶領團隊警務處副處長蕭澤頤，以及警務處副處長郭蔭庶，被港媒形容是警隊最核心的新「鐵三角」管治團隊。去年3月，郭蔭庶代表港警出席聯合國人權理事會，說明香港動亂始末原因。

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