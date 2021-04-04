COVAX首批20萬劑AZ疫苗　今晨運抵桃園國際機場





▲COVAX疫苗首批近20萬劑抵台。（圖／路透）

文／中央社記者吳睿騏桃園機場4日電

首批來自COVAX的19.92萬劑AZ疫苗，今天清晨運抵桃園國際機場，航警也前往機坪戒護，經海關人員機邊驗放後將送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，疫苗檢驗封緘小組也會啟動整備作業。

中華航空公司派遣最新的A350-900客機執飛，載運AZ（AstraZeneca）疫苗，清晨5時21分許抵達桃園機場，經海關、航警等人員在機坪檢視相關書面表單並進行機邊驗放後，最後在航警局護送下離開機場，送往醫藥物流公司的冷鏈倉儲存放等候檢驗封緘。

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因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19），台灣向國際間採購疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚表示，台灣透過COVAX獲配102萬劑AZ疫苗，首批19.92萬劑疫苗上午運達桃園機場，為避免變數，直到疫苗上飛機才對外宣布，且從荷蘭阿姆斯特丹直接運回台灣。

陳時中指出，這批同樣為韓國廠的疫苗，但因COVAX安排所有疫苗集中到阿姆斯特丹再運出，導致分配時間拖得很長，推測這批疫苗的有效期限，會比台灣現有AZ疫苗還要短，但要等到貨時才能確定。考量疫苗效期，除要加速檢驗封緘，也會加速開放接種對象，讓更多人施打。