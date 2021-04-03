快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗19.92萬劑將抵台

▲陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗19.92萬劑將抵台。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會宣布，首批COVAX獲配的AZ疫苗19.92萬劑預定在明（4）日上午運抵桃園機場，將直接運到指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，第二類、第三類開放速度會加快。

中央流行疫情指揮中心3月31日宣布，自4月6日起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種AZ新冠疫苗，開放第一類醫事人員的第三類，約有7.6萬人，因此4月6日起差不多有22萬人可施打。

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指揮中心自3月22日起開放首批AZ疫苗接種，截至4月2日總計接種17056劑，為儘早提升高感染風險族群免疫保護力，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家開會討論，建議開放實施對象第一序位所有人員接種。

陳時中說，風險等級在第一類別醫事人員類別，總共近20萬人，應變醫院責任醫院、其他醫院診所醫事機構職登人員，總共差不多22萬多人可在4月6日開始打疫苗。

指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病預防創新聯盟（CEPI）與WHO合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的COVID-19候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。

陳時中表示，該疫苗原預定於2至5月間陸續抵臺，但因全球疫苗供應短缺及配送作業而延遲。本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

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