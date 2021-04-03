太魯閣號事故現場拚午夜前「移除第3節車廂」　花檢逐節檢測車廂

▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，現場正進行事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）



記者林彥臣／綜合報導

太魯閣號事故現場遺體搬運與搶通作業同步進行中，現場施工單位希望午夜0時前把軌道枕木搭設完成，並且移除第3節車廂，但是毀損嚴重的後5節將是搶救難題。花蓮地檢署也表示，將會逐節清查、檢測蒐集相關證據。

交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中3日下午指出，目標今天能將第3節車廂移離現場，剩下4到8節車廂車輪、車體嚴重毀損，甚至轉向軸、動力機械已跟車體分離，很有可能無法透過軌道移離。

▲祈文中夜間受訪，說明搜救相關細節。（圖／記者楊詩益攝）



祁文中表示，隧道內吊車進不去，已安排平台車、怪手現場待命，不排除讓怪手進入隧道，破壞車廂後放置平台車移離，後續待第3節車廂移出後再考量，邊做邊評估，工班輪值進行、搶修不停工。

花蓮地檢署主任檢察官曾開源表示，花蓮地檢署、國家運輸安全調查委員會及鑑識人員進行現場證物採集勘驗，告一段落後，將逐步開放部分鐵道和車廂現場重建，目前進行2個車廂，不會放棄積極搜救及採集任何DNA可以比對的機會。

曾開源說，第3車廂還在鐵軌上，將等拉出來後做進一步查證，只要找到疑似人體DNA遺跡，都會送到殯儀館造冊。現在正要將第3車廂拉出來，車廂拉出後，軌道兩旁空間清出，鑑識人員將再做一次鑑識。

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