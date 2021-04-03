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社會 社會焦點 保障人權

太魯閣第6節車廂發現變形遺體　搜救員在輪下看到「一顆頭顱」

記者柯沛辰、林振民／花蓮報導

台鐵太魯閣號出軌事故，釀成至少50死188傷。不過，搜救人員3日上午在第6節車廂發現一具殘破遺體，暫時只能看到一顆頭顱、一對手腳，將待車體殘骸逐步清理後，才能確定遺體是否完整，因此檢方稍早將死亡人數上修至51死，至於死者詳細身分仍有待進一步確認。

花蓮縣消防局朱姓搜救人員指出，第六節車廂發現半具遺體，位在殘破的車廂輪子下，但由於清理進度落後，加上現場機具無法把重壓的障礙移開，只能看到一顆頭顱、一隻手及腳，不能確定肢體是否完整，或還有其他屍塊，擔心隨意移動會破壞遺體，因此僅先完成手模採集，送殯儀館鑑定。

花蓮地檢署檢察長俞秀端下午受訪時回應，目前已確認47名罹難者身分，其中38人完成指認，剩餘尚在進行DNA比對，工作24小時不間斷。至於罹難者數量，人數上修至51人。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲事故地點空間狹窄，增加警消救援難度。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據悉，新北消防隊警義消出動近百人搜救，其中特搜隊66人前往最嚴重的第5、6、7、8節車廂救援，但由於現場空間狹窄、人員進出不易，隧道空氣不流通，不僅悶熱難耐，更瀰漫濃濃血腥與汽油味。

救難人員透露，第8節車廂在事故中首當其衝，不僅外觀破損扭曲變形，車體更被削剩1/4，令在場眾人不忍卒睹，只能加緊出動切割器、油壓剪的破壞器具，突破重重障礙，爭取時間尋找生還者、一一拼湊罹難者遺體。

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

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