　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

談港選新制　林鄭月娥：不是一言堂也不是清一色批評

▲▼ 2021,香港,改選,選舉,李克強,林鄭月娥,北京街頭、中央軍委軍紀委書記張升民。（圖／路透社）

▲香港特區行政長官林鄭月娥。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對全國人大常委會通過香港基本法附件一和附件二修訂案後，香港特區行政長官林鄭月娥首次接受大陸官媒《新華社》專訪。談到外界質疑香港新選制將扼殺選舉自由，對此，林鄭強調，完善選舉制度後，「不是一言堂，也不是清一色，（立法會議員）可以批評我們，可以反對我們提出的議案。」但不能做違反「一國兩制」和危害國家安全的事。

《新華社》報導指出，談到後續工作，林鄭月娥表示，「往後工作將非常緊湊，未來12個月除了要做好本地法律的修訂，還要安排選舉委員會、立法會和行政長官三場選舉。 對此，深感責任重大。」

林鄭月娥說，新選舉制度將吸引更多有能之士，這令完善香港選舉制度踏出了很重要一步，往後香港有一大批選舉法律要按照經過修訂的香港基本法附件一和附件二，作出相應的修訂。林鄭月娥與香港特區立法會主席梁君彥進行了會面，討論有關完善選舉制度的本地立法及其他跟進工作。

完善選舉制度後所產生的立法會，怎樣配合行政主導的政治體制？ 林鄭月娥說，本屆立法會最初的三年多很混亂，完全沒有發揮出其憲制功能。 但自從去年11月4名立法會議員被依法取消資格，其他15人又「鬧辭」之後，立法會功能已基本恢復，在短短三個月內做了實事。

▲▼香港立法會內會投票發生衝突。（圖／路透社）

▲林鄭強調新選制上路後不是一言堂，也不是清一色批評。（圖／路透）

完善後的選舉制度能否吸引更多有能之士？ 林鄭月娥坦言，香港有人才，也有對香港有擔當的人。 但過去的政治體制給他們一種混亂之感，令他們不願意進入。 選舉制度得到完善後，有信心能吸引更多有能者，鞏固行政主導的政治體制。

林鄭月娥認為，在國家安全受到保障並成功落實完善選舉制度之後，「一國兩制」實踐行穩致遠的條件更好，但仍有大量制度有待完善，比如教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面。

完善選舉制度也是為了更好聚焦經濟、改善民生，尤其是解決香港長期積累的住房等深層次問題。「本屆和上屆政府都把房屋土地放在最優先的政策考量。」

▲▼2021,大陸,兩會,維安,香港,街頭,兩會,愛國者治港,大陸全國人大發言人、前駐美大使張業遂 。（圖／路透社）

▲香港高房價一直是民眾生活最大壓力之一 。（圖／路透社）

林鄭月娥強調特區政府在房屋供應上有著很重要的角色，不能因為香港是自由市場和資本主義社會就置之不理，房屋不是一個簡單的商品，而是穩定社會很重要的支柱。 要老百姓對這個地方有感情，就必須要讓他安居，安居才能樂業。

怎麼為香港居民打造理想的房屋階梯？ 林鄭月娥表示，為讓不同階層家庭都住有所居，特區政府推出了一些新的房屋政策，同時將新開發土地的70%用於公屋建設，這相比以前有明顯提高。「現在唯一的問題就是找地。」每一個找地的方法都不會放過，包括發展棕地、重建舊區、對工業區做重新規劃等，但最重要的土地供應還是填海。

林鄭月娥慨嘆，「2018年已提出一個大型人工島填海計劃，但是花了一年半的時間才從立法會申請到研究撥款："香港有多少個一年半可以浪費？ 要是立法會18個月才通過一項研究，7個月才選一個（委員會）主席，香港的發展是非常悲觀的。 」往後我們一定會加把勁，在土地開發方面多下一些功夫。

ET快訊
赴日本開卡車「神級3習慣」網跪了　他一看51死：台人悲哀
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲南邊境連3日新增本土確診　陸衛健委：病毒可能是從緬甸傳入

談港選新制　林鄭月娥：不是一言堂也不是清一色批評

太魯閣出軌　胡錫進：實屬不該「希望台灣當局反省」

「人皮面具還沒戴」被警秒逮捕　綁匪互問誰出賣的？

快訊／習近平向列車出軌事故台灣民眾表示哀悼

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者　對事故「高度關切」

小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文

活人被祭祀、百姓變烈士　陸網祭拚刷豪車、金童玉女

港選制新增界別　「在陸港人」有機會參與團體代表　

王毅對緬甸局勢提出「三個支持」　並主張應做到「三個避免」

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

亞裔老兵被說「長得不夠美國人」　掀上衣露傷疤質問：夠不夠愛國

雲南邊境連3日新增本土確診　陸衛健委：病毒可能是從緬甸傳入

談港選新制　林鄭月娥：不是一言堂也不是清一色批評

太魯閣出軌　胡錫進：實屬不該「希望台灣當局反省」

「人皮面具還沒戴」被警秒逮捕　綁匪互問誰出賣的？

快訊／習近平向列車出軌事故台灣民眾表示哀悼

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者　對事故「高度關切」

小鮮肉棄高薪加入解放軍爆紅！被起底「賣色情片」官媒急刪文

活人被祭祀、百姓變烈士　陸網祭拚刷豪車、金童玉女

港選制新增界別　「在陸港人」有機會參與團體代表　

王毅對緬甸局勢提出「三個支持」　並主張應做到「三個避免」

蔡英文殯儀館鞠躬　罹難者家屬心痛哭吼：妳每次都聽到了，不改進！

猛威爾無安打比賽　韓媒也關注：多達142球創中職第11場

統一獅聯名超人力霸王　江辰晏兒子是鐵粉

大專足聯／北市大對決輔大鏖戰至PK勝出奪冠　驚險守住三連霸

協助太魯閣號事故　攻城獅球員、隊職員自發性捐出薪資共50萬

旅遊完全解封？陳時中：可能要好幾年之後　除非這情況提早發生

春天氣喘、高血壓機率增！「喝芹菜汁、涼拌菠菜」3大神招舒緩

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

馮俊凱感染B流開季騎得辛苦　人在歐洲仍擔心染疫

李義祥「背後靠山」攬交通部17件工程！台鐵曝：總金額破1.41億元

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

大陸熱門新聞

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

酒吧中被17歲男搭訕！女大生拒絕身體被捅穿亡

三寶撞破牆！網見沒鋼筋嗆「豆腐渣工程」

習近平向列車出軌事故台灣民眾表示哀悼

新冠醫療廢棄物去哪　北京直擊

小鮮肉棄高薪加入解放軍！被起底賣色情片

H&M再爆「問題中國地圖」　遭陸約談

小王裸掛5F逃生　下秒失足墜樓砸地

和老闆發生關係　她醒來看包養金變冥紙崩潰

清明怪談「網墓有我名？」

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

男劈腿20女　一年狂撈3900萬

非洲獅變金毛犬？　家長：毀三觀

更多熱門

相關新聞

52年來首度停播奧斯卡 港TVB改播美軍挫敗片「黑鷹計劃」

52年來首度停播奧斯卡 港TVB改播美軍挫敗片「黑鷹計劃」

香港電視廣播有限公司（TVB）近日確認不會轉播本屆奧斯卡頒獎典禮，這也是52年來TVB首度停播該項頒獎盛事。外界分析，反修例紀錄片《不割席》及曾被指涉辱華的華裔導演趙婷分別入圍本屆奧斯卡為背後的原因之一。不過，TVB表示，相關決定是「純商業考量」，非關政治。

「港停享美特殊待遇」 陸外交部回應

「港停享美特殊待遇」 陸外交部回應

「夏雪」芒果首波海外預購400箱

「夏雪」芒果首波海外預購400箱

香港：台灣入境旅客　明起須進行2次檢測

香港：台灣入境旅客　明起須進行2次檢測

香港新選制：特首須獲750票...警國安處負責「候選人資格審查」

香港新選制：特首須獲750票...警國安處負責「候選人資格審查」

關鍵字：

香港選舉新制林鄭月娥特首

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面