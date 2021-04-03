談港選新制　林鄭月娥：不是一言堂也不是清一色批評

▲香港特區行政長官林鄭月娥。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對全國人大常委會通過香港基本法附件一和附件二修訂案後，香港特區行政長官林鄭月娥首次接受大陸官媒《新華社》專訪。談到外界質疑香港新選制將扼殺選舉自由，對此，林鄭強調，完善選舉制度後，「不是一言堂，也不是清一色，（立法會議員）可以批評我們，可以反對我們提出的議案。」但不能做違反「一國兩制」和危害國家安全的事。

《新華社》報導指出，談到後續工作，林鄭月娥表示，「往後工作將非常緊湊，未來12個月除了要做好本地法律的修訂，還要安排選舉委員會、立法會和行政長官三場選舉。 對此，深感責任重大。」

林鄭月娥說，新選舉制度將吸引更多有能之士，這令完善香港選舉制度踏出了很重要一步，往後香港有一大批選舉法律要按照經過修訂的香港基本法附件一和附件二，作出相應的修訂。林鄭月娥與香港特區立法會主席梁君彥進行了會面，討論有關完善選舉制度的本地立法及其他跟進工作。

完善選舉制度後所產生的立法會，怎樣配合行政主導的政治體制？ 林鄭月娥說，本屆立法會最初的三年多很混亂，完全沒有發揮出其憲制功能。 但自從去年11月4名立法會議員被依法取消資格，其他15人又「鬧辭」之後，立法會功能已基本恢復，在短短三個月內做了實事。

▲林鄭強調新選制上路後不是一言堂，也不是清一色批評。（圖／路透）

完善後的選舉制度能否吸引更多有能之士？ 林鄭月娥坦言，香港有人才，也有對香港有擔當的人。 但過去的政治體制給他們一種混亂之感，令他們不願意進入。 選舉制度得到完善後，有信心能吸引更多有能者，鞏固行政主導的政治體制。

林鄭月娥認為，在國家安全受到保障並成功落實完善選舉制度之後，「一國兩制」實踐行穩致遠的條件更好，但仍有大量制度有待完善，比如教育、傳媒和公務員培訓與管理等方面。

完善選舉制度也是為了更好聚焦經濟、改善民生，尤其是解決香港長期積累的住房等深層次問題。「本屆和上屆政府都把房屋土地放在最優先的政策考量。」

▲香港高房價一直是民眾生活最大壓力之一 。（圖／路透社）

林鄭月娥強調特區政府在房屋供應上有著很重要的角色，不能因為香港是自由市場和資本主義社會就置之不理，房屋不是一個簡單的商品，而是穩定社會很重要的支柱。 要老百姓對這個地方有感情，就必須要讓他安居，安居才能樂業。

怎麼為香港居民打造理想的房屋階梯？ 林鄭月娥表示，為讓不同階層家庭都住有所居，特區政府推出了一些新的房屋政策，同時將新開發土地的70%用於公屋建設，這相比以前有明顯提高。「現在唯一的問題就是找地。」每一個找地的方法都不會放過，包括發展棕地、重建舊區、對工業區做重新規劃等，但最重要的土地供應還是填海。

林鄭月娥慨嘆，「2018年已提出一個大型人工島填海計劃，但是花了一年半的時間才從立法會申請到研究撥款："香港有多少個一年半可以浪費？ 要是立法會18個月才通過一項研究，7個月才選一個（委員會）主席，香港的發展是非常悲觀的。 」往後我們一定會加把勁，在土地開發方面多下一些功夫。