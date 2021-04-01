布林肯重申「港繼續停享特殊待遇」　陸外交部回應

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向國會提出報告，繼續暫停香港1997年主權移交後享有的自治貿易和金融特別待遇。 對此，中國外交部發言人華春瑩今（1日）回應稱，「香港的發展從來不是源於任何外國的恩賜或施捨，美國取消或威脅取消所謂的特殊待遇，阻擋不了香港發展繁榮的方向。」

華春瑩表示，美方發表有關報告罔顧基本事實，對香港事務說三道四，對中國中央政府和香港特區政府無端指責，嚴重干涉中國內政。 中方對此強烈不滿，並表示堅決反對。

華春瑩指出，正如大家所看到的，香港回歸以來，「一國兩制、港人治港」、高度自治方針得到了切實的貫徹落實，香港居民依法享有的各項權利和自由得到了充分保障，香港的發展取得了舉世公認的成就。

華春瑩強調，「香港取得今天的發展成就，源於幾代香港市民的打拼，源於背靠祖國的巨大優勢，從來不是什麼任何外國「恩賜和施捨。」美方取消或威脅取消所謂的特殊待遇，阻擋不了香港發展繁榮的方向，也阻擋不了香港繼續融入祖國、貢獻國家、獲取更大發展空間的大勢。 香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。

華春瑩指出，我們敦促美方尊重事實，停止以任何方式插手香港事務，停止干涉中國內政，為中美關係重返健康穩定發展軌道創造有利條件，而不是製造障礙。