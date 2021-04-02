52年來首度停播奧斯卡　港TVB改播美軍挫敗片「黑鷹計劃」

▲香港TVB將停播本屆奧斯卡頒獎典禮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港電視廣播有限公司（TVB）近日確認不會轉播本屆奧斯卡頒獎典禮，這也是52年來TVB首度停播該項頒獎盛事。外界分析，反修例紀錄片《不割席》及曾被指涉辱華的華裔導演趙婷分別入圍本屆奧斯卡為背後的原因之一。不過，TVB表示，相關決定是「純商業考量」，非關政治。

▲電影《黑鷹墜落》（台譯，黑鷹計劃）劇照。（圖／翻攝百度百科）

《澎湃新聞》報導，香港網民注意到，原播出時段，TVB將安排播出美國戰爭題材電影《黑鷹墜落》（台譯，黑鷹計劃）。該電影講述美軍干涉索馬利亞內政，導致飛機被擊落、美軍海豹突擊隊成員被追殺的故事。

▲香港本地媒體無緣轉播本屆奧斯卡頒獎盛事。（圖／CFP）

據悉，TVB英文頻道明珠台自1969年起便開始轉播奧斯卡頒獎典禮，卻在本屆頒獎典禮前宣布停播。外界分析，香港反修例電影《Do Not Split 不割席》入圍最佳紀錄短片，此外，曾提出「中國充斥謊言」的華裔導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland），同樣獲得本屆6項提名，引起大陸中宣部注意，央視也將取消直播，使整起事件被導向「政治因素」考量。

對此，TVB表示，包括NowTV、ViuTV、有線電視及香港開電視也都沒有購賣轉播權，也就是說，香港市民今年無法透過本地媒體觀看直播，只能選擇透過youtube平台或海外電視頻道收看。