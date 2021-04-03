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社會 社會焦點 保障人權

罹難者肢體破碎難全「家屬哭昏」　修復師：跟著鼻酸邊做邊掉淚

記者吳奕靖、林冠吟／花蓮報導

台鐵太魯閣408次列車2日因工程車滑落邊坡撞進鐵軌，造成列車出軌意外，釀成51死、178人輕重傷的悲劇，但由於撞擊的瞬間衝擊力過大，事故中的罹難者多有面容難以辨識、肢體殘缺的狀況，「76行者遺體修復團隊」的遺體修復師陳修將3日受訪時表示，2日幾乎每組家屬都幾乎有人差點哭暈，夥伴們看了也都很鼻酸，會盡力讓罹難者體面地離開，也盡量降低罹難者家屬的悲傷。

▲遺體修復師陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）

▲遺體修復師陳修將。（圖／記者吳奕靖攝）

陳修將表示，現今遇到最大的問題是，現場斷肢殘骸較多，必須要等到檢警做進一步的DNA鑑定，才能將罹難者受損的軀幹拼回，後續比對的時間會比較多，但也相信檢警會加快作業，給家屬一個交代。

陳修將指出，目前正在修復的遺體當中最嚴重的是四肢軀幹皆有開放性骨折的情形，這讓家屬在認屍的時候衝擊性很大。但他也提到，由於斷肢太多，萬一殘軀真的有無法尋回的狀況，會再幫罹難者做義肢或是假皮，就是希望罹難者的外觀能夠是完整的，讓這些罹難者們能夠比較體面地被家屬領回，減少家屬的傷痛。

陳也說，昨（2日）每組家屬幾乎都有人差點哭暈，夥伴們看了也都很鼻酸，但眼下最重要的就是加快遺體修復的速度，讓家屬能夠體面地把家人領回。修復工作至少還要3天，團隊預計也會在殯儀館待上1個禮拜，盡團隊所能協助家屬。

▲遺體修復師陳修將。（圖／翻攝自王薇君臉書）

▲遺體修復師工作時的一角。（圖／翻攝自王薇君臉書）

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