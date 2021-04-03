張善政扯「國不泰民不安」刪文了　網怒嗆：全台灣就你過的最爽

▲ 張善政發文稱台灣風不調雨不順，犯眾怒。（圖／翻攝張博洋臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號意外造成50死、178人受傷，然而前行政院長張善政卻在臉書怪罪，不只台鐵，整個國家都出了問題，風不調、雨不順、國不泰、民不安，結果慘遭抨擊，事後刪文也引來網友灌爆。

張善政稍早在臉書發文「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題。風不調，雨不順，國不泰，民不安。美好的台灣變成這樣，只有心痛...」。

台灣基進黨新聞部主任張博洋則批評張善政，「你當行政院長的時候，是看天象決定政策嗎？你當韓國瑜副手的時候，是先卜卦才決定參選嗎？」他怒轟，風不調，國民黨除了唱衰沒有別的貢獻；雨不順，國民黨市長跑去祈雨；國不泰，你國民黨主張親中；民不安，因為你們前總統賣台。

張博洋狠酸，台灣如果要風調雨順，「國民黨必須要先滅亡才有可能啦！」你好意思講心痛？前行政院長在台灣出了悲劇時，逮住機會瘋狂唱衰，這才讓人心痛，台灣還不夠分裂嗎？「很多人以為張善政叫做技術官僚，從這篇文章之後，我們知道，他根本就是個運氣官僚」，他也批評國民黨遇到災難的SOP，就是唱衰台灣。

不過，該篇貼文引發各界眾怒後，張善政於下午3點多時就刪除文章，不少網友灌爆臉書留言，「刪什麼文？全台灣就你過的最爽！出事都別人家的事！好處就是你的！要不要包一包去對岸？也許還可以給你一個職務」、「怎麼刪文了？不是很秋嗎？」、「不是替台灣抱屈，刪文幹嘛？」、「阿善，你這樣發了又刪，刪了又發，試問好玩嗎？」、「你經期才不順勒」。

其他人也看了這些...

►太魯閣號事故 蔡英文：請參與救難同仁持續努力

►蘇貞昌：對太魯閣意外罹難家屬和受害乘客表示最大歉意

►太魯閣號出軌意外 運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

►振興一下我們的美麗