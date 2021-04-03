張善政今扯國家有問題　苗博雅翻「這段話」打臉：選輸變政治酸民

▲張善政。（資料照／記者張一中攝）



記者蔡文鈴／台北報導

太魯閣號意外造成51人死亡，前行政院長張善政3日卻在臉書發文稱「風不調、雨不順、國不泰、民不安」，結果慘遭網友出征後刪文，隨後又發文解釋。對此，台北市議員苗博雅翻出張善政過去曾自稱「勘災總隊長」，但現在總統選舉選輸了，就變成政治酸民。

苗博雅3日在臉書發文指出，張善政在自己的著作《做事的人：張善政的斜槓探索人生》中提到「我在行政院期間，遇到令人措手不及的各式災難，從禽流感、復興航空墜河、登革熱、八仙塵爆、霸王寒流、〇二〇六台南地震、流感、腸病毒、空勤總隊直升機失事等⋯⋯尤其副院長一向是政府救災總指揮，我的從政生涯簡直成了『勘災總隊長』。」

張善政於書中也提到，「到底勘災的目的是什麼？旁觀他人的痛苦？或是對他人的不幸真切地感同身受？！這真是身為為政者一大考驗。」

苗博雅表示「找出這些，不是要打臉，而是要提醒張前院長，面對不幸災難，眼中不該只有政治攻防！」過去在行政院，遇上這些重大災變，沒有發文說「風不調、雨不順、國不泰、民不安」，還自我標榜「勘災總隊長」（顯示勘的災比其他人都多？），號稱「對他人痛苦感同身受」的溫情關懷；但現在國民黨因為人民投票而下台了，面對不幸災變，張善政就忘了自己說過的話，開始「旁觀他人之痛苦」，甚至還拿災難來挑動人民情緒，做政治攻防。

苗博雅諷刺張善政，換了位置，腦袋也換了嗎？「張前院長不是普通百姓，張善政曾是一人之下萬人之上的國家行政首長」；她也批評張善政，總統選舉選輸了，就變成政治酸民，搞民粹，只想得到自己的酸言酸語，卻看不到別人的痛苦，這樣的格調，是張善政「斜槓」人生的一部分嗎？