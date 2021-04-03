資本額200萬！李義祥施工上億工程　專家曝「東新營造」神秘關係

▲專家曝光東新營造與義祥工業社之間的神祕關係。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的「義祥工業社」工程車飛撞，導致出軌翻覆，造成51人死亡、156人受傷，工地負責人李義祥遭認定罪刑重大，但是卻被起底李義祥的公司「義祥工作社」資本額僅200萬，怎麼會有能力施工上億元工程，專家揭露了「義祥工作社」與掛名施工廠商的「東新營造」之間的神秘關係。

根據工程告示牌，李義祥施作的工程名稱為「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」，施工廠商掛名為「東新營造有限公司」，但是當時在施工的是掛名工地負責人的李義祥，也就是由他開社的義祥工程社。

▲東新營造掛名施工廠商，但是實際施工的則是義祥工業社。（圖／翻攝自東森新聞）



一般的經驗會認為，東新營造是主包，義祥工程社是小包，但是專家卻揭露了實際狀況，並非主包與小包的關係。

根據《東森新聞》報導，台灣土木建築學會理事長余烈表示，他們是借牌的關係，實際上是李義祥去施作工程，「因為資格不夠，就借東新的牌去標」。

▲台灣土木建築學會理事長余烈表示，兩者之間是借牌的關係。（圖／翻攝自東森新聞）



相關工程施作的範圍，是「仁和-崇德」段，工程費用1.24億，施工時間原定是108年4月~110年1月20日，進度明顯延宕，在去年9月底進度達到83.59%。

余烈表示，「你（台鐵）有沒有施工防災計畫、你有沒有交通維持計畫、你有沒有委外審查，還是自己審？自己審台鐵裡面的人經驗不夠，還有放水、球員兼裁判的問題」。

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