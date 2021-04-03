LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明

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408次太魯閣號昨日行經花蓮大清水隧道時，因邊坡突然滑下一部工程車，閃避不及撞上後衝進隧道，造成嚴重死傷。國家運輸安全委員會下午透露，已經找到太魯閣號的行車紀錄器，目前正在進行最嚴重第8車的資料解讀。而針對最新調查，台鐵也將於19:00召開記者會說明。

台鐵上午指出，根據調查，昨日09:13有一班往花蓮的204次自強號通過，到了09:28 太魯閣號通過時才發生意外，因此這15分鐘是最關鍵的時間點。截至目前，事故造成51人死亡，178人輕重傷的重大意外；其中，在死者部分，已有46名確認身分，包括1名法籍人士、2名美籍人士。

運安會在事故發生後第一時間派員趕赴現場，主委楊宏智下午透露，太魯閣號的ATP、TCMS等行車紀錄器都在今日紛紛找到，目前正在進行最嚴重第8車的資料解讀，預計下周二可有初步結果，可還原事故發生的時間序為何。

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▲台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外。（圖／蕭可正攝）

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