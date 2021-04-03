獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

▲國體兄妹1家4口感情相當好，照片裡不幸罹難的張父手輕輕扶著小張恩翔，媽媽則在後面呵護女兒小張恩昀。（圖／親友提供）

記者黃宥寧／綜合報導

父母對孩子的一切都是痴心絕對，從牙牙學語到青蔥少女，抱著孩子宛如抱住全世界。但張姓國體兄妹與父母坐上太魯閣號，意外來得太快生命就此戛然而止僅剩母親鍾惠美獨活。一張全家福照，流露出幸福模樣，只是溫馨畫面再也無法同框。鍾惠美忍淚水告訴記者，事發時她與女兒短短距離約5公尺，卻無法伸出手救出他們。

▼張父相當疼愛一對寶貝兒女，3人在相片裡默契比出YA手勢笑得相當開心。（圖／親友提供）

獨活的張母忍淚受訪回憶，張恩翔、張恩昀兄妹運動細胞都相當好，張恩翔是建中畢業；張恩昀雖然是妹妹但個性相當好勝。熱愛運動的兄妺倆時常互相砥礪求進步，身為父母也因為看到一雙兒女對體育熱愛，並決定從花蓮搬到北部，希望可以讓小孩接受到更多體育資源逐漸圓夢。

▼哥哥俏皮站在推車上，妹妹則坐著，但張父仍專注盯著孩子一刻都不敢閃神。（圖／親友提供）

就讀國立體大學生張恩翔與張恩昀為兄妹，2日與父母一同返回花蓮掃墓，豈料卻搭上這班死亡列車，全家僅剩母親獨活，父親與兄妹3人不幸喪命。

▼哥哥張恩翔 (左)主攻400公尺，妹妹張恩昀 (右)專長是短跑100、200公尺，兄妹於體壇上都是相當亮眼的新星。（圖／親友提供）

鍾惠美與先生張信盛本來想給孩子好的教育資源，舉家從花蓮搬到北部，卻也因為這場意外事故讓她與丈夫及心愛的孩子就此天人永隔，一家幸福快樂模樣再也無法同框。

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