田徑好手張恩昀斷魂火車　「愛你」成最後遺言..熱戀4個月女友超心痛

記者黃宥寧／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日於清水隧道撞上滑落邊坡的工程車，導致多節車廂出軌、變形。當中花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美也搭上這班列車，1家4口僅剩她生存，丈夫及就讀國體大子女均不幸罹難。其中女兒張恩昀更是陸上運動技術系短跑好手，她的女友李小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問悲傷說不出話，僅告訴記者2人對話停在「愛你」。

與張恩昀才剛熱戀4個月的李姓女友接受記者訪問，她表示2日一大早張恩昀與爸爸、媽媽及哥哥坐上408次太魯閣號要返回花蓮掃墓，原本預計9時39分抵達花蓮火車站。車程中她與張恩昀都還有使用LINE對話，她悲痛告訴記者，2人最後對話停在8時43分張恩昀傳給她「愛你」。

▼太魯閣號出軌，田徑好手張恩昀與哥哥父親不幸罹難，她的女友悲痛發文。（圖／李小姐提供）

李小姐萬萬沒想到，火車就快到花蓮了，張恩昀傳給她愛你2字卻成了最後遺言。得知悲傷消息後，她只能選擇在IG抒發心情「寶貝你一定是在跟我開玩笑對吧..愚人節過了不要鬧了」。

▼不幸罹難張恩昀為田徑短距離和跨欄的選手，3月底剛結束全國原住民族運動會奪下銅板。（圖／翻攝張恩昀IG）

張恩昀為田徑短距離和跨欄的選手，過去曾拿過全中運100公尺金牌，108年中等學校運動會高女組100、200公尺第一名，3月底才剛結束全國原住民族運動會中拿下公開女子組田徑400、1600公尺接力銅牌，也是具有潛力的女子短距離項目選手。

▼張恩昀1家4人3人不幸喪命，僅獨留媽媽鍾惠美遭救出時也受傷需靠醫護人員攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

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