　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

田徑好手張恩昀斷魂火車　「愛你」成最後遺言..熱戀4個月女友超心痛

記者黃宥寧／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日於清水隧道撞上滑落邊坡的工程車，導致多節車廂出軌、變形。當中花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美也搭上這班列車，1家4口僅剩她生存，丈夫及就讀國體大子女均不幸罹難。其中女兒張恩昀更是陸上運動技術系短跑好手，她的女友李小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問悲傷說不出話，僅告訴記者2人對話停在「愛你」。

與張恩昀才剛熱戀4個月的李姓女友接受記者訪問，她表示2日一大早張恩昀與爸爸、媽媽及哥哥坐上408次太魯閣號要返回花蓮掃墓，原本預計9時39分抵達花蓮火車站。車程中她與張恩昀都還有使用LINE對話，她悲痛告訴記者，2人最後對話停在8時43分張恩昀傳給她「愛你」。

▼太魯閣號出軌，田徑好手張恩昀與哥哥父親不幸罹難，她的女友悲痛發文。（圖／李小姐提供）

▲▼張恩昀女友李小姐。（圖／李小姐提供）

李小姐萬萬沒想到，火車就快到花蓮了，張恩昀傳給她愛你2字卻成了最後遺言。得知悲傷消息後，她只能選擇在IG抒發心情「寶貝你一定是在跟我開玩笑對吧..愚人節過了不要鬧了」。

▼不幸罹難張恩昀為田徑短距離和跨欄的選手，3月底剛結束全國原住民族運動會奪下銅板。（圖／翻攝張恩昀IG）

▲▼張恩昀不幸罹難。（圖／翻攝張恩昀IG）

張恩昀為田徑短距離和跨欄的選手，過去曾拿過全中運100公尺金牌，108年中等學校運動會高女組100、200公尺第一名，3月底才剛結束全國原住民族運動會中拿下公開女子組田徑400、1600公尺接力銅牌，也是具有潛力的女子短距離項目選手。

▼張恩昀1家4人3人不幸喪命，僅獨留媽媽鍾惠美遭救出時也受傷需靠醫護人員攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼花蓮殯儀館設認屍專區。（圖／記者陳以昇攝）

半世紀最慘！台鐵首次「鐵路接駁遺體」...新城火車站停滿救護車

總動員！搶救太魯閣號爭取黃金時間　北部消防出動174人68車

但願你能成為天使...太魯閣號司機員殉職　姪子IG發文哀悼

范冰冰愛用而爆紅

ET快訊
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

快訊／基隆外木山海域「舢舨翻覆」　1人落水海陸緊急搜救

出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

太魯閣事故招魂法會　罹難家屬哭喊家人！魂魄回家安息

太魯閣號紀錄遭竄改！惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有

丈夫兒女都被太魯閣奪走！她坐輪椅重回傷心地　哭喊「回家了」

悲傷太魯閣　他以身捨命護妻！電話微聲訣別：姊，你要帶我回家

釀51死50萬交保！高調友賓士AMG接人　李義祥喊：我有拉手煞車

獨／國體兄妹兒時萌樣成追憶！全家4人同上列車　淚崩無法再同框

遺體修復最新進度！他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹傷勢」：難度最高

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

台鐵出軌重大事故　蔡其昌與中職共同捐款100萬

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

大力斥責「抓放」質疑　夢想家教頭：禁賽、傷兵剩10人可用

男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

中職超級工具人！王威晨好欣賞　余德龍謙虛回應不足之處

兄弟雙盜壘搶分、樂天單局3安追2分　5局兄弟6比4桃猿　

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

快訊／太魯閣50死交保！李義祥翻牆爬回家

工地主任「消失的28分鐘」！3大疑點起底

即／太魯閣出軌上修51死！　第6節車廂再發現「1完整變形遺體」

太魯閣號死者家屬拿手機比對認屍　下秒扶額崩潰大哭

即／工程車滑落害50命！駕駛50萬元交保　檢方將提抗告

更多熱門

相關新聞

太魯閣號3、4節車廂尋到「1截指頭及下半肢」

太魯閣號3、4節車廂尋到「1截指頭及下半肢」

台鐵408次太魯閣號列車出軌導致車廂嚴重變形扭曲增加救援難度，花蓮檢察長俞秀端受訪表示，目前45具遺體完成修復，7具未指認，第3批檢體預計12點送出。目前第三節車廂尋到指頭；第四節車廂也發現疑似下半肢殘骸遭壓在輪軸下，由於前三節車廂仍拖不出來，增加救援困難，鐵軌全力修中。至於釀禍的工程車負責人李義祥仍遭羈押。

張齡予親姊組織69間旅館供免費住

張齡予親姊組織69間旅館供免費住

出軌地沒圍籬　台鐵得查是否違約

出軌地沒圍籬　台鐵得查是否違約

太魯閣出軌50死！傳內部定調「責任導向監造」

太魯閣出軌50死！傳內部定調「責任導向監造」

最怕看到認識的人！一查罹難者「祂生前才值星」

最怕看到認識的人！一查罹難者「祂生前才值星」

關鍵字：

太魯閣台鐵國體出軌花蓮全中運台鐵402事故影音

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面