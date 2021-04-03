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「中共無人機繞東沙島偵蒐」　張競：嚴重性不可忽視！

▲東沙群島位置圖。（製圖／記者林健華）

▲東沙群島位置圖。（製圖／記者林健華）

記者任以芳／綜合報導

4月1日海巡署至立法院外交國防委員會提出專案報告，在報告中，海巡署聲稱掌握近期中共無人機在東沙島上空繞島飛行，不排除該無人機系進行偵蒐；研判中共相關軍事或準軍事擾臺作為，將隨臺美關係深化而增強。中華戰略學會研究員 張競指出，「因此該架無人機若在飛航時，未經獲得我方允許就進入我領空，就法理言，其嚴重性絕對不可忽視。」

針對海巡署此項聲稱掌握「中共無人機在東沙島上空繞島飛行」，張競於《聯合新聞網專家之眼》稿件內容分析，其實依據法理，確實是有可能證明東沙島業已遭致入侵，海巡署南沙守備巡防單位在當時若是不能理解此事嚴重性，並且曾經斷然採取應對措施，反而將此狀況當成一般動態情資逐級上報，最後還攤在立法委員之前，顯然法理教育有待加強，敵情觀念與作戰素養更是薄弱。

張競說，首先必須提醒，我國於87年1月21日公布施行《中華民國領海及鄰接區法》，依據該法第2條：「中華民國主權及於領海、領海之上空、海床及其底土」、第3條：「中華民國領海為自基線起至其外側十二浬間之海域。」以及第5條：「中華民國領海之基線及領海外界線，由行政院訂定，並得分批公告之。」

張競稱，因此為確定我國領海主權範圍及測算其他海域權利得主張之範圍，以維護我國海域權益，行政院於88年2月10日公告「中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線」在案，範圍包括臺灣本島及其附屬島嶼(含釣魚台列嶼)、東沙群島、中沙群島、及南沙群島，並於中華民國 98 年 11 月 18 日以行政院院臺建字第 0980097355 號令後續加以修正。

▲▼無人機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中共無人機假如繞行我方東沙島，張競認為這是十分嚴重事情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

張競進一步指出，依據前述法令，在東沙群島設有D1、D2、D3以及D4總計四個領海基點，該四點連線構成領海基線，向外推12海浬海域為我國領海，而東沙島領海基線向內則為領土與內水，前揭領土、內水與領海上空毋庸置疑就是領空。「因此該架無人機若在飛航時，未經獲得我方允許就進入我領空，就法理言，其嚴重性絕對不可忽視。」

此外由於東沙群島位於香港飛航情報區涵蓋範圍內，依據香港飛航情報區所規範公佈之航路圖顯示，在東沙島周邊空域設置有編號VHR7之禁航區，其管制高度自海平面直至平均海拔5000英呎，而且管制空域在平面上遠超過我領海所涵蓋範圍，要是無人機未經允許進入此禁航區，亦是有違國際法理，我方亦應依據法理加以處置。

現在回到海巡署所提專案報告內容，假若能夠確認無人機在東沙島上空繞島飛行，必然是須能掌握與描繪其完整航跡圖才能如此判斷，而且該無人機對應於描跡作業參考點之方位、距離與高度資料都必須完整無缺，否則就只是「大膽但卻可信度不高」之判斷，而且「東沙島上空」到底是否進入我領空，或是香港飛航情報區所設定之禁航區，更是茲事體大。

張競直言，「只有能夠具備最粗淺之軍事常識，就知道呈報空中目標動態是小學生等級之ABC，要是駐防東沙島之守備巡防兵力未整理出此等資料，其上級亦未能追根究底加以確認，搞清楚領空是否已遭入侵，這就實在太荒唐囉！」

▲張競。（圖／截取自直播）

▲中華戰略學會研究員 張競。（圖／截取自《雲端最前線》直播）

此外既然海巡守備巡防單位能夠確認其為「中共無人機」，想必就應該可以說的出是那種機型或是機種。在軍事上基層士官兵都要經常接受「艦機識別」訓練，要從戰機與艦艇型號、旗章與塗裝上，才能確認其「國籍」，否則在雷達或是其他電子偵搜裝備所獲得之目標回跡，假若未經目視確認或是藉由通信識別手段輔助，都僅能將其定位成「不明機」，絕對不能武斷地認定其身份歸屬何國籍。若是無法講得出是何機種與機型，吾人只能說海巡署上下都充滿「大膽但卻可信度不高」之勇氣與自信。

講到必然之處，張競認為，必然有人要說在東沙周邊，除中共外還有任何國家可能施放無人機嗎？對於此種觀點，筆者建議大家不妨去看看中國大陸在越戰期間於華南與海南島空域，擊落過多少架美軍無人機之戰史，就知道東沙海單位總是要真正識別到機種機型，才能夠判斷出到底這些無人機來自何方。

最後，張競強調，東沙島假若真是遭到無人機侵門踏戶侵入領空，而且政府也覺得真是情勢危急緊張，那就應當斷然將東沙國家公園關閉，將公務人員撤回，然後派遣戰力較強，專門用於國土防衛之海軍陸戰隊兵力接替防務，而不是拿著漏洞百出，毫無軍事邏輯之空情動態臆測，來當作操弄民眾情緒宣傳資料。

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