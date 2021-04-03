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社會 社會焦點 保障人權

阿美族頭目1家6口沒訂到太魯閣　搭下一班逃死！得知前車事故大驚

▲臺鐵太魯閣號出軌事故造成重大死傷事件。（圖／消防署指揮中心提供）

▲臺鐵太魯閣號出軌事故造成重大死傷事件。（圖／消防署指揮中心提供）

記者楊熾興／桃園報導

臺鐵太魯閣號在花蓮發生出軌重大傷亡事故，身為阿美族的桃園市原住民議員楊進福，知道族人利用連假回花蓮、台東掃墓，一一打電話關心，其中住龜山區的劉姓頭目一家6人因沒座位而改搭下一班自強號幸運逃過一劫，但也有人到傍晚還是連絡不上，家人心急如焚。

▲民眾驚魂甫定的從隧道中逃出。（圖／消防署指揮中心提供）

▲民眾驚魂甫定的從隧道中逃出。（圖／消防署指揮中心提供）

楊進福說，前一晚上還在龜山和社區部落的劉姓頭目餐敘，知道他一早就要帶著太太和兒孫共6人回花蓮掃墓，當獲悉太魯閣號在花蓮清水隧道發生意外，連忙打電話給頭目，還好劉姓頭目很快接電話，並說他一家人搭太魯閣號後面一班的自強號，列車到了宜蘭頭城路段因為太魯閣事故而停駛，雖然震驚和難過，但是也慶幸逃過一劫，同時改搭臺鐵安排的接駁車繼續前往花蓮掃墓。

▲桃園市議員楊進福關心太魯閣號事故阿美族人安危，直到晚上都在連絡。（記者／楊熾興翻攝）

▲桃園市議員楊進福關心太魯閣號事故阿美族人安危，直到晚上都在連絡。（記者／楊熾興翻攝）

此外，楊進福也關心其他族人安全，頻頻連絡幫忙確認是否有族人在出事的列車上。不少族人那邊傳來連絡不上搭臺鐵列車返鄉的家人，楊進福也將傷亡者傳給族人了解，一直到晚上他還在聯絡返鄉的族人，希望大家都能平安。

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