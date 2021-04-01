調漲了！桃園市府前地下停車場　4／1起每小時收費30→40

▲桃市府前地下停車場調漲每小時40元。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府園區周邊停車需求龐大，府前地下停車場於上班時間車輛常大排長龍，市府自2020年4月1日起，於上班時段白天上午8時至下午5時，停車費率由每小時30元調漲至每小時40元，其餘時段及月租仍維持原費率，希望以調整上班時間停車費率方式提昇停車周轉率，減少民眾進場等候時間。

市府指出，近年來，市府積極擴展業務並推動各項政策及社會福利，至市府洽公的民眾越來越多，間接增加停車需求，導致上班時間於市府園區周邊道路，有車輛排隊等待停車位情形。嚴重壅塞時除造成市府園區交通堵塞，影響免費巴士進入市府園區動線外，亦使民眾無法及時至市府洽公與開會。

府前地下停車場現334席停車格位，已提昇為智能停車環境，透過車牌辨識、車位在席偵測、智慧停車導引系統等，能減少車輛進出時間，並快速導引至空車位，但仍未能大幅增加停車周轉率。現於上班時段（上午8時至下午5時）調漲停車費率主要是希望府前地下停車場提供短暫停車及洽公民眾使用，需要長時間停車民眾，建議改至西門停車場或南門停車場停放，該二停車場每小時收費僅30元，且提供到市政府免費專車接駁，歡迎市民多加利用。

市府園區另有設置u-bike及L112電動巴士等綠能交通工具，建議到市府洽公民眾多搭乘大眾運輸，避免停車久候。

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