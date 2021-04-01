「開瓶」道路+1　桃園區龍祥街道路拓寬工程通車

▲桃園市長鄭文燦指出，桃園區龍祥街道路拓寬是小工程、大效益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦1日於「桃園區龍祥街道路拓寬工程通車」典禮表示，龍祥街周邊地區人口眾多，車流量大，原既有道路僅5至6公尺寬，因此市府透過「開瓶計畫」辦理徵收，經跨機關協調，投入1,029萬元將路幅拓寬為12公尺，並建立完整的排水設施，工程金額雖不高，但有效紓解中華路及龍祥街一帶的壅塞情形，是小工程、大效益。

▲桃園區龍祥街道路拓寬工程通車。（圖／市府提供）

鄭文燦也說，擔任市長後，積極推動「開瓶計畫」打通桃園全市各瓶頸路段， 自2016年至今（2021）年2月，已打通111條路段瓶頸，其中桃園區共30餘條，執行效果顯著且獲得廣大民眾的支持與肯定，未來市府將持續努力，盼將都市計畫中未完善的道路逐年完成，讓市民朋友能夠有更便利的交通動線。

他指出，隨著桃園鐵路地下化工程的推動，未來桃園市境內將新增4座通勤車站，中華路勢必面臨都市計畫重整，而龍祥街將成為居民通往車站及主要幹道的重要道路，因此將龍祥街打通計畫列為優先案，盼能夠提升周邊道路交通量能。

鄭文燦談及，過去龍岡里、龍安里、龍鳳里、龍壽里、龍祥里、龍山里等「六小龍」地區有道路不通、公共設施不足的問題，因此市府透過活化橋下空間、建立埤塘公園及道路開瓶計畫，解決公共設施及道路不通的問題。目前桃園及八德區已陸續完成益壽七街、益壽八街、潮州街、中山路1216巷、延平路延伸、樹仁一街、龍泉六街以及茄苳路旁計畫道路改善工程等。包括市議員余信憲、李光達、林政賢、陳美梅、黃家齊、桃園區長陳玉明、前立委鄭寶清等均一同出席活動。

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