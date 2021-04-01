桃園「泰美食光」起跑　泰國大使御用廚師任客座主廚

▲議長邱奕勝表示，桃園「泰美食光」道地泰式料理，讓您一秒置身泰國。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

泰國潑水節前夕，桃園市觀光旅遊發展協會1日於大園區桃園喜來登酒店，舉辦「2021年桃園泰美食光」系列活動起跑。市議會議長邱奕勝、市府秘書長黃治峯於出席活動指出，桃園是多元族群的城市，泰籍移工和泰配，長年來對桃園勞動力市場和家庭奉獻很多，期透過泰式美食，在疫期能一解思鄉情，並以異國美食進行文化交流。

▲桃園「泰美食光」系列活動起跑。▼泰香泰式料理（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市觀光旅遊發展協會協會理事長李三連表示，「2021年桃園泰美食光」系列活動自4月1起，舉辦為期1個月，活動在泰國經貿辦事處的大力支持下，還邀請到泰國大使御用廚師Mrs. Samrong擔任客座主廚，2日至4日在喜來登酒店舉行的廚藝DIY教室導師，烹調道地泰式料理滿足饕客味蕾，喜愛泰式料理的朋友，千萬不要錯過。



▲桃園「泰美食光」系列活動起跑▼桃園「泰美食光」泰式甜點－果漾綠豆仁。（圖／記者楊淑媛攝）

李三連說，「2021年桃園泰美食光」系列活動是協會成立以來，第一次承辦這種含跨多種產業領域的美食節系列活動，協會也邀請桃園市內知名泰式餐廳，包括：泰香泰式料理、詠順小吃店、泰廚泰式料理、泰享吃、好吃泰式料理、莎娃迪泰式料理、Tlai大佬泰式廚房、桃園喜來登酒店，以及佶洋貿易股份有限公司、Vorfur 臥佛牌等十餘個商家熱情參與共襄盛舉，不僅提供了深具泰國風味的各式美味菜色、特色商品，活動期間店家還主動釋出優惠給民眾。

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