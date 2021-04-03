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LIVE／漏夜採集DNA！20名死者身分待確認　台鐵最新說明

生活中心／綜合報導

台鐵408 次太魯閣號昨日於崇德和仁間清水隧道出軌事故，造成50人死亡，尚有20名罹難者身分無法確認，檢警漏夜採取家屬之DNA檢體。目前大型機具已抵達現場，車廂將吊離軌道，台鐵也預計上午11點召開記者會說明。

408車次太魯閣號是昨日上午於花蓮縣秀林鄉「清水隧道」出軌，事故原因正由運安會調查中，目前東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉。截至目前，累計已50人罹難，包括駕駛司機、助理司機員。事故列車第1-6節車廂出軌、電桿1根傾倒、電車線扯落150公尺、導電軌400公尺扯落。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）

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▲車廂將吊離軌道。（圖／記者陳煥丞攝）

交通部昨日晚上召開記者會，次長王國材說明，初步了解是工程車司機將車輛停在工務所前，駕駛離開，隨即溜逸下坡掉到隧道北口，接著太魯閣直接撞上，撞上工程車後進入隧道出軌，目前正在解讀列車錄影資料，確認時間序為何。而事發地點的山坡並沒有監視器。

台鐵局副局長馮輝昇表示，目前掌握工地主任是昨日早上到現場巡視，但昨日沒有施工，他將車輛停在工務所前進入工務所，接著發生意外。針對運安會質疑，是否應該設置圍籬，馮輝昇回應，在行車安全六年計劃中，有編列設置圍籬的相關經費，目前正在進行邊坡工程。

根據台鐵公布，慰問傷者及死亡者家屬，死亡慰問金10萬元，受傷慰問金5千元；鐵路機構行車及其他事故損害賠償，死亡250萬、特別濟助金280萬，重傷140萬、特別濟助金100萬，輕傷40萬、特別濟助金20萬。台鐵昨日也提供2支專線電話及專人協助家屬至花蓮，並安排交通及住宿事宜。專線電話：02-2383-1384、0800-765-888、02-2191-0096

▲▼台鐵說明408次太魯閣號出軌事件記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲交通部昨晚召開記者會說明。（圖／記者張榮恩攝）

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