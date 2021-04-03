台鐵公布43名罹難者名單！設「太魯閣號事故專區」供家屬查詢

▲台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外。（圖／蕭可正攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵昨日發生太魯閣出軌事故，意外釀成50人不幸罹難。台鐵局今日已於官網開設「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，針對人員搶救、會議紀錄、傷亡家屬慰問等進行說明。

408次太魯閣號昨日行經花蓮大清水隧道時，因邊坡突然滑下一部工程車，閃避不及撞上後衝進隧道，造成嚴重死傷，目前累計已有50人罹難，是近半世紀以來最嚴重的鐵路傷亡事故。

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為方便家屬確認，台鐵局開設「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，不斷更新死亡與受傷名單，另外針對傷亡家屬慰問，包括死亡慰問金10萬元、受傷慰問金5千元；死亡250萬、特別濟助金280萬；重傷140萬、特別濟助金100萬；輕傷40萬、特別濟助金20萬。

另外台鐵提供專線電話及專人協助家屬至花蓮，並安排交通及住宿事宜，專線電話包括0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384，家屬可至各車站服務台、台北車站值班站長室，並針對每一位罹難及重傷者家屬，提供1對1關懷協助，目前已安排80位同仁協助。若有家屬需要前往花蓮，台鐵局將協助安排交通住宿事宜。

▲▼太魯閣號出軌死亡名單。（圖／台鐵提供）

▲▼太魯閣號出軌傷者名單。（圖／台鐵提供）※點圖放大

▲▼太魯閣號出軌傷者名單。（圖／台鐵提供）※點圖放大



