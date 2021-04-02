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義消緊急趕往花蓮！國5車輛「摩西分紅海」　感人畫面曝光

▲▼義消緊急開車趕往花蓮，用路人讓路。（圖／張姓義消授權提供）

▲義消緊急開車趕往花蓮，用路人讓路。（圖／張姓義消授權提供）

記者柯振中／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重事故，造成至少50人死亡、156人輕重傷。消息傳出後，各地救難人員趕往現場投入搜救，國道公路警局也呼籲「避開國5、讓救援車輛先通行」。事後，也有義消公開行車畫面，當時宛如「摩西分紅海」的場景，足見台灣人的善心。

太魯閣號事故發生後，各地救難人員、義消接獲通報，緊急趕往現場，不過適逢清明連假，返鄉、出遊的車潮眾多，國道5號當時有些路段堵塞。

對此，國道公路警察局在臉書上緊急呼籲，希望民眾盡量避開國道五號，讓救援車輛優先通行，也拜託民眾幫忙轉傳訊息。

國道公路警察局晚間9點再度發文，國家發生重大災難，關注人數眾多，心情隨之起伏，開心的假期變了調，令人感到悲傷。不過，國道公路警局也說，消息發出後，用路人相當配合，「大家的摩西分紅海，是災難中令人感動的片段。」

▼太魯閣出軌，造成至少50人死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼太魯閣出軌，隧道內救援畫面曝光。（圖／記者陳豐德翻攝）

國道公路警察局也說，有些民眾看到消息，開始幫忙擴散，更有人也投入救災，雖然意外令人感傷，但也能見識到台灣人的團結，「讓我們陪伴家屬一起度過，讓我們彼此撫慰傷痛。」

此外，有名張姓義消在臉書「汐止集團」發布影片，該影片是在國道五號行車的片段，當時車輛眾多，但駕駛們都將車輛開往路邊停靠，中間讓出了一條路，讓救難人員通行，畫面令人感動。

這名義消也感謝用路人的配合，「謝謝大家讓道（暖心的畫面），讓我們能盡早到花蓮協助救災。」

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