蘇貞昌將赴花蓮慰問罹難家屬　要求鐵路局全面盤整防憾事再發生

記者蔡文鈴、陳家祥／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事故，目前已知共釀成36人死亡。行政院長蘇貞昌下午赴「台鐵災害應變中心」視察並對外表示，待現場搶救完成，證據保全後，會盡快搶修路段，並要求鐵路局全免盤整以防憾事再發生，而他下午也將前往花蓮現場慰問罹難者家屬。

▲蘇貞昌視察「台鐵災害應變中心」。（圖／記者張榮恩攝）



蘇貞昌聽取完簡報後表示，要對於罹難家屬，受害乘客表示最大的歉意，發生此意外非常遺憾，目前聽取各單位詳細報告後，已知有35乘客、一司機沒有呼吸心跳ohca現象，目前還有8人在變形車廂中，會盡快搶救，還有有81人受傷，盡速送往各家醫院搶救。

蘇貞昌轉達總統蔡英文關切，首先在醫院搶救乘客，要請相關醫院醫師護理人員給予最大的治療，減少他們的損傷損害，讓他們盡快恢復，往生者也都要連繫家屬，給予最好的相關安，這部分要求內政部提供協助處理；由於目前正值清明連假期間，第一線的鐵路交通阻斷，其他路段可通車的維持通車，讓連續假期疏運不中斷，而在確認現場搶救完成，證據保全的狀況下，盡快搶修路段，要給予等待鐵路運輸的乘客，最大的幫忙協同。

蘇貞昌指出，今早已指派鐵路局代理局長搭直升機到現場處理，成立指揮所坐鎮；也指示交通部長林佳龍、內政部長徐國勇到花蓮現場了解狀況。

蘇貞昌表示，稍晚他也將抵達花蓮現場，親自醫院了解狀況，讓損害減到最低，讓受傷的乘客給予最大慰問，給醫護加油，對於罹難的乘客致意、給家屬致意，相關責任會在搶救完後進行，也要求鐵路局全面盤整，防止憾事再發生。

蘇貞昌期盼全國同胞一起集氣，給往生者致意，給受傷乘客加油打氣，給工程人員鼓勵支持，相關交通秩序維持都特別要求，感謝各地方政府地區都提供醫護、救災協助。

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