更新／花蓮「35飯店」揪感心！太魯閣號救難人員、傷者家屬免費住

▲全球第一間幾米主題飯店「花蓮翰品酒店」義氣相挺，提供4/2-4/3每日8間房，免費讓傷者家屬入住。（圖／翰品酒店花蓮提供）

記者彭懷玉／台北報導

連假第一天，台鐵太魯閣號408車次不幸發生嚴重意外，目前已知48人罹難，對此，翰品酒店花蓮義氣相挺，提供4/2-4/3每日8間房，免費讓傷者家屬入住。花蓮旅館公會也挺救災人員，一共有34家飯店提供救災人員無償住宿，以下名單供需要的人參考。

傷者家屬無償入住：1.翰品酒店花蓮 4/2-4/3 每日8間 03-8235388

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如需申請住宿的救難人員，請聯絡 0963001718 花蓮旅館公會李志政理事統一處理，新城在地請直接聯繫吳孟庭理事，電話0933069602。



救災人員無償住宿：

1. 煙波花蓮館4/2-7 每日10間

2. 力麗華美達（ 4/3-4/7三間）

3. 麗翔 （4/4開始每天五間）

4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）

5 天璽商務飯店（4-7號每天3間）

6.華瀚飯店(4-7號每天3間)

7.東岸間（4-7每天5）

8.澄品飯店（4/2一間4/3兩間）

9. 麗格飯店。每日5間

10. 麗軒飯店。4/4起 每日5間

11,伊達斯4／2～4／3日每日2間

12F HOTEL 站前館4/2-4/3每日提供3間

13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）

14水漣旅館 每日5間

15溫暖摩洛哥4、2一4、5每日三間

16 承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）

17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間

18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間

19 福品旅店 （4/4開始每天3間）

20.怡園渡假村4/2-4/5 每日五間

21.花東客棧4/2-4/5 每日三間

22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間

23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間

24.良友精緻飯店 4/4起每日5間

25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間

26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供二間)

27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間

28. 花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間

29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間

30.微停宿旅 4/5 - 4/9 提供每日5間

31.童話汽車旅館4/4～4/15日每日提供5間

32.阿思瑪麗景大飯店 4/2-4/6每日提供3間雙人房

33.星空海藍飯店4/4–4/6每日提供3間房間

34.鮪魚家族飯店-花蓮館4/2-4/4每日提供6間

（統計截至4/2 16:00）