更新／花蓮「35飯店」揪感心！太魯閣號救難人員、傷者家屬免費住

▲全球第一間幾米主題飯店「花蓮翰品酒店」義氣相挺，提供4/2-4/3每日8間房，免費讓傷者家屬入住。（圖／翰品酒店花蓮提供）
記者彭懷玉／台北報導
連假第一天，台鐵太魯閣號408車次不幸發生嚴重意外，目前已知48人罹難，對此，翰品酒店花蓮義氣相挺，提供4/2-4/3每日8間房，免費讓傷者家屬入住。花蓮旅館公會也挺救災人員，一共有34家飯店提供救災人員無償住宿，以下名單供需要的人參考。
傷者家屬無償入住：1.翰品酒店花蓮 4/2-4/3 每日8間 03-8235388
如需申請住宿的救難人員，請聯絡 0963001718 花蓮旅館公會李志政理事統一處理，新城在地請直接聯繫吳孟庭理事，電話0933069602。
救災人員無償住宿：
1. 煙波花蓮館4/2-7 每日10間
2. 力麗華美達（ 4/3-4/7三間）
3. 麗翔 （4/4開始每天五間）
4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）
5 天璽商務飯店（4-7號每天3間）
6.華瀚飯店(4-7號每天3間)
7.東岸間（4-7每天5）
8.澄品飯店（4/2一間4/3兩間）
9. 麗格飯店。每日5間
10. 麗軒飯店。4/4起 每日5間
11,伊達斯4／2～4／3日每日2間
12F HOTEL 站前館4/2-4/3每日提供3間
13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）
14水漣旅館 每日5間
15溫暖摩洛哥4、2一4、5每日三間
16 承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）
17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間
18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間
19 福品旅店 （4/4開始每天3間）
20.怡園渡假村4/2-4/5 每日五間
21.花東客棧4/2-4/5 每日三間
22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間
23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間
24.良友精緻飯店 4/4起每日5間
25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間
26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供二間)
27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間
28. 花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間
29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間
30.微停宿旅 4/5 - 4/9 提供每日5間
31.童話汽車旅館4/4～4/15日每日提供5間
32.阿思瑪麗景大飯店 4/2-4/6每日提供3間雙人房
33.星空海藍飯店4/4–4/6每日提供3間房間
34.鮪魚家族飯店-花蓮館4/2-4/4每日提供6間
（統計截至4/2 16:00）
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