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社會 社會焦點 保障人權

花蓮清水隧道台鐵發生重傷亡　黃偉哲：台南主動聯繫派員救難

▲台南市長黃偉哲說，台南市消防局的人員、特搜隊員、還有搜救犬都已經準備好，隨時可以出動救災救難。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，台南市消防局的人員、特搜隊員、還有搜救犬都已經準備好，隨時可以出動救災救難。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對花蓮清水隧道台鐵發生交通事故造成慘重傷亡，台南市長黃偉哲表示，他已請消防局長李明峯主動聯繫消防署，台南市救難隊隨時可以出發救難，黃偉哲除希望受困民眾平安無事，也籲大家一起來集氣，共度難關。

黃偉哲指出，發生這樣不幸的事件，當然第一個時間應該是搶救優先，究責其次，不管是包商的責任，還是工程維護人員的責任，他覺得這部分應該深自檢討，但是第一時間我們救災搶險是最重要的。

黃偉哲說，他看台鐵這個災難，其實這次算是非常非常嚴重的，大概有30多位還在緊急搶救中，到院前OHCA的傷者，台南市消防局搜救犬隊、救難隊，隨時已經準備好，他已經要求消防局長李明峯馬上跟行政院消防署來聯絡，隨時準備上路。

黃偉哲指出，目前為止是維持單線通車，但是救援車輛或是救援的列車，我們隨時準備，因為現在還有幾節車廂還是有70多位，至少70多位人還困在受困車廂裡面，所以這是全國的事情，那大家就是一條心。那他也希望說，替受傷的人還有受困的人祈禱，希望說他們都能夠平安無事，大家一起來集氣。

黃偉哲進一步說明指出，搜救要統一事權，也就是說，第一時間大家都很慌亂，但是現在交通部已經成立一級應變中心了，所以說任何需要的人員、物資都要接受統一調度，不宜自己自告奮勇去那邊去，這會造成搜救單位的困擾。

黃偉哲說，大家記得在0206地震的時候，來自全國各地的搜救單位，甚至海外的搜救單位都紛紛探詢我們需要是什麼，所以說應該是依照交通部的一級應變中心的統一指揮調度會比較好，避免自己前往，他可以告訴大家，台南市消防局的人員、特搜隊員、還有搜救犬都已經準備好，隨時可以出動。

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