第8車廂傷亡最慘「為何是車頭？」　內行解釋：看哪裡出發

▲太魯閣號撞上工程車出軌，第八節車廂首當其衝。（圖／翻攝記者爆料網）

網搜小組／鄺郁庭報導

台鐵408次太魯閣號2日發生意外，該列車上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，因撞上工程車而出軌，首當其衝的第八節車廂傷亡慘重。就有人疑惑道，「以為是變形的4、5號節比較嚴重耶！」也有人好奇，為何車頭不是「第一車廂」，並發問「火車坐前面的車廂安全還是後面的？」對此，就有網友給出解答。

台鐵事故發生後，PTT爆出各種討論、問卦，就有人發問關於「第八節」明明應該是最末端車廂，為何變成車頭的問題，就有網友解答，「第八節是先進山洞的一節啊！台東出發1當頭，樹林出發8當頭啊！」

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「讓大家可以瞭解傷亡嚴重的車廂順序……」另外，1日才剛搭太魯閣號返回花蓮的網友也補充，「第八節車廂是火車頭後接的第一節車廂，第一節車廂是車尾。」所以從北迴線北上台北時，第一車廂是車頭，第八車廂是車尾；但南下花蓮、台東時，第八車廂就成了車頭。這也是為什麼此次出軌意外，最嚴重的是第八節車廂。

至於有網友問卦「火車坐前面的車廂安全還是後面的？」本站稍早曾報導《本站火車坐哪比較安全？答案「跌破網友眼鏡」...姿勢更是重點》，中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠直言，「坐哪都一樣安全」、「只是機率問題」，也就是沒有一個絕對值，當事故發生時，會依撞擊的形式（追撞、對撞、側撞），對於車廂產生不同的影響，以對撞來說就是車頭影響劇烈，追撞則是車尾，側撞的話就是中間車廂，真的就是機率問題而已。