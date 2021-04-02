LIVE／太魯閣號意外釀34人罹難　蘇貞昌親赴台鐵坐鎮應變中心

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分發生出軌事件，該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌、變形，目前34人罹難，駕駛司機已死亡。行政院長蘇貞昌將於13時15分視察「台鐵災害應變中心」，指示各界救援狀況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵這起重大意外受到各界關注，總統蔡英文在第一時間做出4點指示，一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

鐵路警察局12時07分通報，現場目前至少36人OCHA（到院前心肺停止），72人受困，目前送醫計61人，分別送往以下醫院，805醫院12人、慈濟醫院25人、門諾醫院8人、花蓮醫院10人、蘇澳榮總5人，重傷患者多送花蓮慈濟醫院。

而衛福部次長石崇良稍早表示，截至12時20分合計後送63名傷者，多數送到醫療量能較大的花蓮慈濟醫院，其中有2人送醫前OHCA、大量出血或生命徵象不穩定，被歸在檢傷分類第一級「復甦急救」，另有8人歸在第二級「危急」，其餘都是三、四級「緊急」、「次緊急」。至於明顯死亡的病患，則暫留事故現場未送醫。