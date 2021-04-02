太魯閣號出軌63人已送醫　多在花蓮慈濟「10人傷勢嚴重」

▲台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台鐵408次太魯閣號清明連假首日傳出重大事故，目前一共造成至少36人OHCA（沒有呼吸心跳），衛福部也啟動大量傷患應變機制，在花蓮慈濟醫院開設前進指揮所設立救護站統一調度。次長石崇良表示，截至12時20分，已有63名傷患送醫，多數送到花蓮慈濟醫院，檢傷分級在一、二級的嚴重傷患合計10名，其餘都是三、四級。

據了解，該起事故的發生，是因一輛工程車自邊坡滑落至軌道，太魯閣號反應不及撞上當場出軌，該列車共有8節車廂，其中第5至8節車廂情況最為慘重，命危的36人全都分布在這4節車廂中，其中又以第7車廂20人OHCA最為嚴峻。

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石崇良表示，事故發生後，衛福部已緊急在重度急救責任醫院花蓮慈濟醫院啟動東區EOC（緊急醫療應變中心），將重度傷患優先送往該處，另外屬於中度急救責任醫院的國軍花蓮醫院、門諾醫院，以及一般級部立花蓮醫院，都已投入傷患救治。

宜蘭也有羅東博愛醫院、陽明大學附設醫院、羅東聖母醫院待命中。台北區EOC則是負責監控傷患收治情形，必要時啟動北部人力支援。

石崇良提到，目前花蓮市已有3家醫院收治傷患，截至12時20分合計後送63名，多數送到醫療量能較大的花蓮慈濟醫院，其中有2人送醫前OHCA、大量出血或生命徵象不穩定，被歸在檢傷分類第一級「復甦急救」，另有8人歸在第二級「危急」，其餘都是三、四級「緊急」、「次緊急」。至於明顯死亡的病患，則暫留事故現場未送醫。