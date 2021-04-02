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快訊／太魯閣號出軌　蘇貞昌指示林佳龍 、徐國勇親自指揮

記者陳家祥／台北報導

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，發生工程車掉落導致列車有2、3節車廂出軌。對此，行政院長蘇貞昌在第一時間致電林佳龍、徐國勇進行了解，並指示務必親自指揮調度，優先援救受困民眾。

▲▼太魯閣號出軌全車斷電！乘客摸黑逃命畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲太魯閣號出軌全車斷電！乘客摸黑逃命畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

針對台鐵太魯閣號列車今早於花蓮發生出軌意外，行政院發言人羅秉成2日表示，行政院長蘇貞昌稍早致電交通部林佳龍部長、內政部徐國勇部長，對現場傷亡狀況以及危機處理進行了解。

蘇貞昌並指示2位部長，務必親自指揮調度，優先援救受困民眾，並請衛福部全力協助各醫院進行傷患的救治，盡快恢復交通，降低連假旅運影響，並掌握現場狀況，儘速釐清事故發生原因。

據悉，該列車是從新北樹林開往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實1名乘客命危、2人受傷。

針對工程車滑落砸中列車一事，台鐵局表示，據了解應是工程車沒有停好，停在工地的斜坡上，才溜下斜坡撞上太魯閣號，且照理來說，工程車在沒有工程時，不應停在斜坡上，因為工地幾乎都是山區，停在斜坡上會有風險，施工時也會確認設備，保證不會移動，現在沒有施工時，應停在平坦的地方。

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