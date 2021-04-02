快訊／太魯閣號出軌死傷未明！新北特搜隊派20車、50人支援

記者羅婉庭／台北報導

清明連假首日發生重大交通事故！2日上午自新北樹林發車至台東的台鐵408次太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，2、3節車廂發生出軌，目前列車卡在清水隧道內，而據花蓮縣消防局通報，初步目視多人無生命徵象，消防搶救中。新北消防局獲報後，已派遣20車，其中11輛為救護車，一共50人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊支援。

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌、變形，造成車輛擦撞隧道壁，目前列車卡在清水隧道內，全車大停電。

12：00更新

目前整起事件共釀成36人命危，72人受困、61人送醫。新北市總計調派15分隊、1大隊、 現場指揮官特搜大隊長鍾世銘。 共12救護、2水箱、7後勤指揮車、6器材（含坍塌車）。 各式車輛27部、消防人員（含DMAT醫生）6名。





▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「花蓮同鄉會」）

記者羅婉庭／新北報導 針對台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件，目前統計4命危23傷。新北市長侯友宜在第一時間指示新北消防局即刻出動、協助救災。同時致電花蓮縣長、徐榛蔚，表達新北市將全力動員協助搶救。 新北市消防局接獲消息後，立即致電詢問花蓮119是否需要支援，花蓮請求支援。新北目前總計調派14分隊、1大隊，共出動20車（11救護車，2水箱車，3後勤車，4器材車）、消防人員50人，由特搜大隊長鍾世銘帶隊出發救援。 據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實1名乘客命危、2人受傷。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，列車共8節車廂，搭車乘客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組，稍早證實1名乘客命危、2人受傷。

根據花蓮縣消防局通報，目前出動32輛救護車救援，目前1至3節車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，約20人輕傷待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，消防啟動大量傷患救護機制搶救中。詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」）





▲太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）